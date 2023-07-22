Онлайн-карти бойових дій в Україні на 22 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 22 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку російські військові мають певні успіхи західніше від Кармазинівки. Ворог продовжує атакувати райони:

південніше Масютівки,

Новоселівського,

Сергіївки,

Новоєгорівки,

Макіївки,

Серебрянського лісництва.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої північніше та західніше Кліщіївки та біля Ягідного. Південніше Кліщіївки атака ЗСУ була невдалою.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку в районі Первомайського тривають бої.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 32 бойові зіткнення з російськими військами на напрямках:

Оріхово-Василівка — Парасковіївка та Кліщіївка — Андріївка на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Масютівки на Куп'янському напрямку ,

, поблизу Невельського, Новомихайлівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на північ до Приютного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжують наступати на Куп’янському напрямку і дещо просунулися.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжували контрнаступати на Бахмутському напрямку та досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просуваються вздовж траси E40 (Бахмут — Слов’янськ) на північний схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що тривають запеклі бої на напрямках Оріхово-Василівка — Парасковіївка (до 8 км на північ від Бахмута) та Кліщіївка — Андріївка (7-10 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії вздовж кордону між Запорізькою та Донецькою областями та мають успіхи. На геолокаційних кадрах видно, що українські військові просунулися ближче до Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки), про що також повідомляв Генштаб ЗСУ.

У Генштабі також повідомили, що ЗСУ досягли успіху на напрямках Новоданилівка — Вербове (до 16 км на південний схід від Оріхова) і Новоданилівка — Роботине (до 12 км на південь від Оріхова).

Карта боїв, Запорізький напрямок

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що в Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції.