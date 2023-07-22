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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 22 июля

22 июля 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 22 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении российские военные имеют определенные успехи западнее Кармазиновки. Враг продолжает атаковать районы:

  • южнее Масютовки,
  • Новоселовского,
  • Сергеевки,
  • Новоегоровки,
  • Макеевки,
  • Серебрянского лесничества.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки и Ягодного. Южнее Клещеевки атака ЗСУ была неудачной.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками на направлениях:

  • Орехово-Василовка — Парасковеевка и Клещеевка — Андреевка на Бахмутском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • вблизи Масютовки на Купянском направлении,
  • вблизи Невельского, Новомихайловки и Марьинки на Марьинском направлении,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • к северу Приютного на Запорожском направлении.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают наступать на Купянском направлении и несколько продвинулись.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

ВСУ продолжали контрнаступать на Бахмутском направлении и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигаются вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка — Парасковеевка (до 8 км к северу от Бахмута) и Клещеевка — Андреевка (7-10 км к юго-западу от Бахмута).

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и преуспевают. На геолокационных кадрах видно, что украинские военные продвинулись ближе к Приютному (16 км юго-западнее Великой Новоселки), о чем также сообщал Генштаб ВСУ.

В Генштабе также сообщили, что ВСУ добились успеха на направлениях Новоданиловка — Вербовое (до 16 км юго-восточнее Орехова) и Новоданиловка — Роботино (до 12 км южнее Орехова).

Карта боев, Запорожское направление
Инфографика: ISW

Напомним, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.

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