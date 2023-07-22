Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 22 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 22 июля.
DeepState
На Сватовском направлении российские военные имеют определенные успехи западнее Кармазиновки. Враг продолжает атаковать районы:
- южнее Масютовки,
- Новоселовского,
- Сергеевки,
- Новоегоровки,
- Макеевки,
- Серебрянского лесничества.
На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки и Ягодного. Южнее Клещеевки атака ЗСУ была неудачной.
На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются бои.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками на направлениях:
- Орехово-Василовка — Парасковеевка и Клещеевка — Андреевка на Бахмутском направлении,
- вблизи Масютовки на Купянском направлении,
- вблизи Невельского, Новомихайловки и Марьинки на Марьинском направлении,
- к северу Приютного на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают наступать на Купянском направлении и несколько продвинулись.
ВСУ продолжали контрнаступать на Бахмутском направлении и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигаются вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).
В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка — Парасковеевка (до 8 км к северу от Бахмута) и Клещеевка — Андреевка (7-10 км к юго-западу от Бахмута).
Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении.
ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и преуспевают. На геолокационных кадрах видно, что украинские военные продвинулись ближе к Приютному (16 км юго-западнее Великой Новоселки), о чем также сообщал Генштаб ВСУ.
В Генштабе также сообщили, что ВСУ добились успеха на направлениях Новоданиловка — Вербовое (до 16 км юго-восточнее Орехова) и Новоданиловка — Роботино (до 12 км южнее Орехова).
Напомним, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.