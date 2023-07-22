Онлайн-карты боевых действий в Украине на 22 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 22 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении российские военные имеют определенные успехи западнее Кармазиновки. Враг продолжает атаковать районы:

южнее Масютовки,

Новоселовского,

Сергеевки,

Новоегоровки,

Макеевки,

Серебрянского лесничества.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои севернее и западнее Клещеевки и Ягодного. Южнее Клещеевки атака ЗСУ была неудачной.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении в Первомайском районе продолжаются бои.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 32 боевых столкновения с российскими войсками на направлениях:

Орехово-Василовка — Парасковеевка и Клещеевка — Андреевка на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Масютовки на Купянском направлении ,

, вблизи Невельского, Новомихайловки и Марьинки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

к северу Приютного на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают наступать на Купянском направлении и несколько продвинулись.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

ВСУ продолжали контрнаступать на Бахмутском направлении и добились успехов. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвигаются вдоль трассы E40 (Бахмут — Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василевка — Парасковеевка (до 8 км к северу от Бахмута) и Клещеевка — Андреевка (7-10 км к юго-западу от Бахмута).

Спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль границы между Запорожской и Донецкой областями и преуспевают. На геолокационных кадрах видно, что украинские военные продвинулись ближе к Приютному (16 км юго-западнее Великой Новоселки), о чем также сообщал Генштаб ВСУ.

В Генштабе также сообщили, что ВСУ добились успеха на направлениях Новоданиловка — Вербовое (до 16 км юго-восточнее Орехова) и Новоданиловка — Роботино (до 12 км южнее Орехова).

Карта боев, Запорожское направление

Инфографика: ISW

Напомним, что в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции.