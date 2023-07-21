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Чи буде літній контрнаступ успішним: прогноз від директора ЦРУ

21 липня 2023 12:46
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Чи буде літній контрнаступ успішним: прогноз від директора ЦРУ
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: facebook/CIA
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції. 

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс.

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За словами Вільяма Бернса, загарбники потерпають від значних "структурних недоліків". В окупантів низький моральний дух. Водночас серед російського політичного і військового керівництва панує хаос. Однак оборонні укріплення створені росіянами на захоплених територіях досить потужні, щоб приховати всі ці проблеми. 

"Це буде важке завдання, але ми як розвідувальне агентство зробимо все можливе, щоб забезпечити таку розвідувальну підтримку й обмін даними, які допоможуть українцям домогтися прогресу", — наголосив директор ЦРУ.

До того ж він налаштований оптимістично у питанні перспектив контрнаступу.

Нагадаємо, британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні.

Водночас у Польщі викрили агентів РФ, які хотіли підірвати потяги зі зброєю для України.

Також в ISW розповіли, чому на півдні росіяни масово здаються у полон.

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