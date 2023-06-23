Онлайн карти бойових дій в Україні на 23 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, за допомогою онлайн-карт можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 23 червня.

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DeepState

Відбуваються взаємні обстріли вздовж ДК України на Харківщині та Сумщині.

На Сватівському відтинку ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ в Серебрянському лісництві та на "промці" в Білогорівці(Л).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Також продовжуються бої на зх та пн-зх від Кліщіївки на Бахмутському відтинку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському — 79 ОДШБр має частковий успіх біля Красногорівки (в районі Мар'їнки).

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянському відтинку тривають бої на ділянці Левадне-Новодар'ївка. Уточнено ЛБЗ.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Сили оборони України напередодні досягли часткового успіху на напрямках Рівнопіль — Старомайорське та Білогорівка — Діброва.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень із російськими військами поблизу Діброви та Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, Авдіївки, Сєверного та Первомайського, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки, Вугледара Донецької області, а також П'ятихаток Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські війська продовжили наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватове. Окупанти вели невдалі наступальні дії поблизу Синьківки.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної. Так, ЗСУ вели наступальні дії на напрямку Білогорівка-Діброва, досягли часткового успіху та закріпили нові рубежі. Українські військові повідомляли про важкі бої на північний захід від Діброви, поблизу Серебрянського лісу та на північ від Григорівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська здійснили обмежені наземні удари вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Росіяни вели безрезультатні наступальні операції поблизу Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень повідомив, що російські штурми найбільш інтенсивні поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

ЗСУ відбили російську наземну атаку поблизу Вугледара.

Також українські та російські війська продовжили наступальні дії на адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями. Речник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень зазначив, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону та на заході Донецької області.

Крім того, ЗСУ мали часткові успіхи на лінії Рівнопіль-Старомайорське.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ триває. Президент України Володимир Зеленський впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.