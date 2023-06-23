Онлайн карты боевых действий в Украине на 23 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 23 июня
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 23 июня.
DeepState
Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины в Харьковской и Сумской областях.
На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в Серебрянском лесничестве и "промке" в Белогоровке (Л).
Также продолжаются бои на востоке и северо-востоке от Клещеевки на Бахмутском отрезке.
На Авдеевском — 79 ОДШБр имеет частичный успех у Красногоровки (в районе Марьинки).
На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Уточнено ЛБО.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Силы обороны Украины накануне добились частичного успеха на направлениях Ровнополь — Старомайорское и Белогоровка — Диброва.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Северного и Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки, Угледара Донецкой области, а также Пятихаток Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки.
Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Так, ВСУ вели наступательные действия на направлении Белогоровка-Дуброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, близ Серебрянского леса и севернее Григоровки.
Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне вели безрезультатные наступательные операции вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
Спикер украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что российские штурмы наиболее интенсивны вблизи Авдеевки и Марьинки.
ВСУ отразили российскую наземную атаку вблизи Угледара.
Также украинские и российские войска продолжили наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями. Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень отметил, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.
Кроме того, ВСУ имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.
Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.