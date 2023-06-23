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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 23 июня

23 июня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 23 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 23 июня.

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DeepState

Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины в Харьковской и Сумской областях.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в Серебрянском лесничестве и "промке" в Белогоровке (Л).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои на востоке и северо-востоке от Клещеевки на Бахмутском отрезке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — 79 ОДШБр имеет частичный успех у Красногоровки (в районе Марьинки).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Уточнено ЛБО.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Силы обороны Украины накануне добились частичного успеха на направлениях Ровнополь — Старомайорское и Белогоровка — Диброва.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Северного и Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки, Угледара Донецкой области, а также Пятихаток Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Так, ВСУ вели наступательные действия на направлении Белогоровка-Дуброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, близ Серебрянского леса и севернее Григоровки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне вели безрезультатные наступательные операции вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Спикер украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что российские штурмы наиболее интенсивны вблизи Авдеевки и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

ВСУ отразили российскую наземную атаку вблизи Угледара.

Также украинские и российские войска продолжили наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями. Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень отметил, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.

Кроме того, ВСУ имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

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