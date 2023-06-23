Онлайн карты боевых действий в Украине на 23 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Так, с помощью онлайн карт можно видеть все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 23 июня.

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DeepState

Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины в Харьковской и Сумской областях.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в Серебрянском лесничестве и "промке" в Белогоровке (Л).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Также продолжаются бои на востоке и северо-востоке от Клещеевки на Бахмутском отрезке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском — 79 ОДШБр имеет частичный успех у Красногоровки (в районе Марьинки).

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Уточнено ЛБО.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Силы обороны Украины накануне добились частичного успеха на направлениях Ровнополь — Старомайорское и Белогоровка — Диброва.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Дибровы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы, Авдеевки, Северного и Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки, Угледара Донецкой области, а также Пятихаток Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Синьковки.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Кременной. Так, ВСУ вели наступательные действия на направлении Белогоровка-Дуброва, достигли частичного успеха и закрепили новые рубежи. Украинские военные сообщали о тяжелых боях северо-западнее Дибровы, близ Серебрянского леса и севернее Григоровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска совершили ограниченные наземные удары вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне вели безрезультатные наступательные операции вблизи Авдеевки, Северного, Первомайского, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

Спикер украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень сообщил, что российские штурмы наиболее интенсивны вблизи Авдеевки и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

ВСУ отразили российскую наземную атаку вблизи Угледара.

Также украинские и российские войска продолжили наступательные действия на админгранице между Донецкой и Запорожской областями. Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень отметил, что украинские войска продвинулись до километра в районе Донецко-Запорожской границы и на западе Донецкой области.

Кроме того, ВСУ имели частичные успехи на линии Ровнополь-Старомайорское.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что контрнаступление ВСУ продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.