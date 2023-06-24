Онлайн карти бойових дій в Україні на 24 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 24 червня.

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DeepState

Наразі відбуваються взаємні обстріли вздовж ДК України на Харківщині.

На Сватівському відтинку ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ у районі Серебрянського лісництва. Спроба ворога покращити тактичне положення у районі Масютівки зазнала невдачі.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Продовжуються бої на зх та пн-зх від Кліщіївки на Бахмутському відтинку. Сили Оборони мали успіх.

На Авдіївському — ворог спробував наступати пд Первомайського, але успіху теж не мав.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянському відтинку тривають бої на ділянці Левадне-Новодар'ївка. Результати уточнюються.

Також тривають бої північніше Роботиного на Запорізькому відтинку.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Таврійському — наносяться вогневі ураження по критичним об'єктам ворога, які охоплюють важливі логістичні шляхи, зокрема, було уражено Чонгарський міст.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Сили оборони України досягли часткового успіху на напрямках Новоданилівка — Роботине та Мала Токмачка — Новофедорівка.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Білогорівки Луганської області;

Сєверного, Авдіївки, Мар'їнки, Побєди, Макарівки Донецької області;

Синьківки Харківської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували завдавати обмежені наземні удари в районі Куп’янська. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Синьківки.

Також російські та українські війська продовжували бойові дії на південь від Кремінної. Окупанти вели безрезультатні наступальні дії поблизу Білогорівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська продовжили наземні атаки на кордоні західної Донецької та східної Запорізької областей. Окупанти спробували відбити втрачені позиції поблизу Макарівки Донецької області.

Російські військкори стверджували, що українські сили вздовж кордону Донецько-Запорізької області намагалися наступати вздовж лінії Левадне-Приютне і мали певний успіх біля Рівнополя.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області. Так, українські військові досягли часткового успіху на рубежах Новоданилівка — Роботине і Мала Токмачка — Новофедорівка.

Український Генштаб також заявив, що російські сили розгорнули резерви в районі Оріхова для захисту від наступу українських військ. За словами російських військкорів, українські сили атакували лінію Новоданилівка-Роботине, прорвалися до російських оборонних рубежів і просунулися до 1,5 км у напрямку Роботиного.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах.