Онлайн карты боевых действий в Украине на 24 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 июня
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 24 июня.
DeepState
Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины на Харьковщине.
На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества. Попытка врага улучшить тактическое положение в районе Масютовки потерпела неудачу.
Продолжаются бои на зх и северо-западе от Клещиевки на Бахмутском отрезке. Силы Обороны имели успех.
На Авдеевском — враг попытался наступать южнее Первомайского, но успеха тоже не имел.
На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Результаты уточняются.
Также продолжаются бои севернее Роботиного на Запорожском отрезке.
На Таврическом — наносятся огневые поражения по критическим объектам врага, охватывающим важные логистические пути, в частности, был поражен Чонгарский мост.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Силы обороны Украины достигли частичного успеха на направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:
- Белогоровки Луганской области;
- Северного, Авдеевки, Марьинки, Победы, Макаровки Донецкой области;
- Синьковки Харьковской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наносить ограниченные наземные удары в районе Купянска. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Синьковки.
Также российские и украинские войска продолжали боевые действия к югу от Кременной. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Белогоровки.
Российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки.
Российские и украинские войска продолжили наземные атаки на границе западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Оккупанты попытались отбить утраченные позиции вблизи Макаровки Донецкой области.
Российские военкоры утверждали, что украинские силы вдоль границы Донецко-Запорожской области пытались наступать вдоль линии Левадно-Приютное и имели определенный успех у Ровнополья.
ВСУ продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Так, украинские военные добились частичного успеха на рубежах Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.
Украинский Генштаб также заявил, что российские силы развернули резервы в районе Орехова для защиты от наступления украинских войск. По словам российских военкоров, украинские силы атаковали линию Новоданиловка-Роботино, прорвались к российским оборонительным рубежам и продвинулись до 1,5 км в направлении Роботино.
Напомним, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.