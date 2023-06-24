Онлайн карты боевых действий в Украине на 24 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 24 июня.

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DeepState

Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины на Харьковщине.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества. Попытка врага улучшить тактическое положение в районе Масютовки потерпела неудачу.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Продолжаются бои на зх и северо-западе от Клещиевки на Бахмутском отрезке. Силы Обороны имели успех.

На Авдеевском — враг попытался наступать южнее Первомайского, но успеха тоже не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Результаты уточняются.

Также продолжаются бои севернее Роботиного на Запорожском отрезке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Таврическом — наносятся огневые поражения по критическим объектам врага, охватывающим важные логистические пути, в частности, был поражен Чонгарский мост.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Силы обороны Украины достигли частичного успеха на направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Белогоровки Луганской области;

Северного, Авдеевки, Марьинки, Победы, Макаровки Донецкой области;

Синьковки Харьковской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наносить ограниченные наземные удары в районе Купянска. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Синьковки.

Также российские и украинские войска продолжали боевые действия к югу от Кременной. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Белогоровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки на границе западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Оккупанты попытались отбить утраченные позиции вблизи Макаровки Донецкой области.

Российские военкоры утверждали, что украинские силы вдоль границы Донецко-Запорожской области пытались наступать вдоль линии Левадно-Приютное и имели определенный успех у Ровнополья.

ВСУ продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Так, украинские военные добились частичного успеха на рубежах Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.

Украинский Генштаб также заявил, что российские силы развернули резервы в районе Орехова для защиты от наступления украинских войск. По словам российских военкоров, украинские силы атаковали линию Новоданиловка-Роботино, прорвались к российским оборонительным рубежам и продвинулись до 1,5 км в направлении Роботино.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.