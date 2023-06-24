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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 24 июня

24 июня 2023 05:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 24 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 24 июня.

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DeepState

Происходят взаимные обстрелы вдоль ДК Украины на Харьковщине.

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества. Попытка врага улучшить тактическое положение в районе Масютовки потерпела неудачу.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Продолжаются бои на зх и северо-западе от Клещиевки на Бахмутском отрезке. Силы Обороны имели успех.

На Авдеевском — враг попытался наступать южнее Первомайского, но успеха тоже не имел.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Бердянском отрезке продолжаются бои на участке Левадное-Новодарьевка. Результаты уточняются.

Также продолжаются бои севернее Роботиного на Запорожском отрезке.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Таврическом — наносятся огневые поражения по критическим объектам врага, охватывающим важные логистические пути, в частности, был поражен Чонгарский мост.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Силы обороны Украины достигли частичного успеха на направлениях Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

  • Белогоровки Луганской области;
  • Северного, Авдеевки, Марьинки, Победы, Макаровки Донецкой области;
  • Синьковки Харьковской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наносить ограниченные наземные удары в районе Купянска. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Синьковки.

Также российские и украинские войска продолжали боевые действия к югу от Кременной. Оккупанты вели безрезультатные наступательные действия вблизи Белогоровки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безрезультатные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Марьинки, Победы, Новомихайловки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки на границе западной Донецкой и восточной Запорожской областей. Оккупанты попытались отбить утраченные позиции вблизи Макаровки Донецкой области.

Российские военкоры утверждали, что украинские силы вдоль границы Донецко-Запорожской области пытались наступать вдоль линии Левадно-Приютное и имели определенный успех у Ровнополья.

ВСУ продлили контрнаступательные действия на западе Запорожской области. Так, украинские военные добились частичного успеха на рубежах Новоданиловка — Роботино и Малая Токмачка — Новофедоровка.

Украинский Генштаб также заявил, что российские силы развернули резервы в районе Орехова для защиты от наступления украинских войск. По словам российских военкоров, украинские силы атаковали линию Новоданиловка-Роботино, прорвались к российским оборонительным рубежам и продвинулись до 1,5 км в направлении Роботино.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что оценивать успех контрнаступления ВСУ пока некорректно, ведь продвижение продолжается. Вместе с тем, украинские защитники ежедневно продвигаются вперед и закрепляются на рубежах.

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