Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, як просувається наступ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google

Оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Маляр, не потрібно очікувати швидких результатів від українського наступу.

"Тільки наші військові, які планували операцію наступу, можуть зараз оцінювати як вона йде. Не треба очікувати, що наступ — це щось дуже швидке. Це війна", — каже Маляр.

Водночас, як стверджує заступниця, ворог також постійно готується до наступу наших військ. Вони розуміють, що "ми будемо звільняти окуповані території".

Також Ганна Маляр наголошує, що основні події та удари ще попереду.

"Робити зараз якісь оцінки дуже передчасно і некоректно, адже наступ триває. У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду", — запевняє Маляр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ. Він впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.