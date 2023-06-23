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"Основні події попереду": Маляр розповіла, як просувається контрнаступ ЗСУ

23 червня 2023 21:07
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Козюк Тетяна
редактор
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, як просувається наступ
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Оцінювати успіх контрнаступу ЗСУ поки що некоректно, адже просування ще триває. Разом з тим, українські захисники щодня впевнено просуваються вперед та закріплюються на рубежах. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

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За словами Маляр, не потрібно очікувати швидких результатів від українського наступу. 

"Тільки наші військові, які планували операцію наступу, можуть зараз оцінювати як вона йде. Не треба очікувати, що наступ — це щось дуже швидке. Це війна", — каже Маляр. 

Водночас, як стверджує заступниця, ворог також постійно готується до наступу наших військ. Вони розуміють, що "ми будемо звільняти окуповані території". 

Також Ганна Маляр наголошує, що основні події та удари ще попереду. 

"Робити зараз якісь оцінки дуже передчасно і некоректно, адже наступ триває. У нас ще основні події попереду, і головний удар ще попереду", — запевняє Маляр. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ. Він впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед. 

 

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