Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 25 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 червня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сокирах Лимана, Авдіївки та Мар'їнки.

Лиман: сили противника провели невдалі наступальні операції поблизу Веселя. Наносили авіаудари по Білогорівці Луганської області. Невське та Білогорівка Луганської області, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне та Роздолівка Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Авдіївка: сили противника завдали авіаудари по Авдіївці та Сєвєрному. Обстріляли:

Новоолександрівку,

Керамік,

Новокалинове,

Авдіївку,

Північне,

Водяне,

Уманське,

Веселе Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Мар'їнка: ворожі сили здійснили невдалі наступ у околицях Мар'їнки. Обстріляли:

Красногорівку,

Мар'їнку,

Побєду,

Георгиївку,

Курахове,

Олексіївку Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 червня: Liveuamap

Бахмут: противник здійснив невдалі наступ у Іванівському районі. Ворожими артилеріями обстріляли райони Васюківки, Миньківки, Оріхово-Василівки, Богданівки, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Запорізький та Херсонський напрямки: російські сили перебувають на обороні, а основні зусилля зосереджують на запобіганні наступ українських військ. Наносили авіаудари по Оріхіву, Новоданилівці та Роботину Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Російські та українські війська продовжували бойові дії на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки (12 км на південний захід від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Авдіївки,

Сіверного (6 км на захід від Авдіївки),

Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки),

Побєда (32 км на південний захід від Авдіївки),

Новомихайлівка (36 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Українські війська продовжили удари по російських тилових районах на півдні України. Російські джерела стверджували, що українські війська випустили чотири ракети Storm Shadow по російському району концентрації, як повідомляється, базі Росгвардії в Генічеську Херсонської області, приблизно за 175 км на південний схід від Херсона.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що конфлікт, розв'язаний Росією проти України, обернеться внутрішньою війною у самій Росії та закінчиться там, де розпочався. При цьому він уточнив, що процес уже розпочався.