Гіркін пророкує Росії громадянську війну внаслідок бунту Пригожина

Ігор Гіркін (Стрєлков). Фото: скріншот

На Російську Федерацію неминуче чекає громадянська війна. Питання лише в тому, коли вона розпочнеться — прямо зараз, з бунту Євгена Пригожина, чи трохи згодом.

Про це на своєму Telegram-каналі написав відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков).

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Успіх Пригожина

Ігор Гіркін високо оцінив захоплення Євгеном Пригожиним і його найманцями з ПВК "Вагнер" Ростова-на-Дону.

Цей крок Стрєлков назвав “першим великим успіхом” російського бізнесмена, який з 2022 року воює на території України..

Громадянська війна

Ситуацію в самій Російській Федерації Ігор Гіркін оцінює критично.

Він заявив, що на Росію очікує громадянська війна.

Це може статися або прямо зараз, або трохи згодом.

Гіркін про атаку Гіркіна на Ростов

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.