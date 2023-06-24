Гіркін пророкує Росії громадянську війну внаслідок бунту Пригожина
На Російську Федерацію неминуче чекає громадянська війна. Питання лише в тому, коли вона розпочнеться — прямо зараз, з бунту Євгена Пригожина, чи трохи згодом.
Про це на своєму Telegram-каналі написав відомий російський комбатант Ігор Гіркін (Стрєлков).
Успіх Пригожина
Ігор Гіркін високо оцінив захоплення Євгеном Пригожиним і його найманцями з ПВК "Вагнер" Ростова-на-Дону.
Цей крок Стрєлков назвав “першим великим успіхом” російського бізнесмена, який з 2022 року воює на території України..
Громадянська війна
Ситуацію в самій Російській Федерації Ігор Гіркін оцінює критично.
Він заявив, що на Росію очікує громадянська війна.
Це може статися або прямо зараз, або трохи згодом.
Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.
Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.
В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.
Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.