Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 25 июня
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 25 июня.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 25 июня: DeepState
Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на топорах Лимана, Авдеевки и Марьинки.
Лиман: силы противника провели неудачные наступательные операции вблизи Веселя. Наносили авиаудары по Белогоровке Луганской области. Невское и Белогоровка Луганской области, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное и Раздоловка Донецкой области.
Авдеевка: силы противника нанесли авиаудары по Авдеевке и Северному. Обстреляли:
- Новоалександровку,
- Керамик,
- Новокалиново,
- Авдеевку,
- Северное,
- Водяное,
- Уманское,
- Веселое Донецкой области.
Марьинка: вражеские силы совершили неудачное наступление в окрестностях Марьинки. Обстреляли:
- Красногоровка,
- Марьинку,
- Победу,
- Георгиевка,
- Курахово,
- Алексеевка Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 25 июня: Liveuamap
Бахмут: противник совершил неудачное наступление в Ивановском районе. Вражескими артиллериями обстреляли районы Васюковки, Миньковки, Орехово-Василовки, Богдановки, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Нью-Йорк Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: российские силы находятся на обороне, а основные усилия сосредотачивают на предотвращении наступления украинских войск. Наносили авиаудары по Орешиву, Новоданиловке и Роботину Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 25 июня: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.
Российские и украинские войска продолжали боевые действия к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки (12 км к юго-западу от Кременной).
Российские и украинские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:
- Авдеевки,
- Северного (6 км к западу от Авдеевки),
- Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки),
- Победа (32 км юго-западнее Авдеевки),
- Новомихайловка ( 36 км юго-западнее Авдеевки).
Украинские войска продолжили удары по российским тыловым районам на юге Украины. Российские источники утверждали, что украинские войска выпустили четыре ракеты Storm Shadow по российскому району концентрации, как сообщается, базе Росгвардии в Генической Херсонской области, примерно в 175 км юго-восточнее Херсона.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что конфликт, развязанный Россией против Украины, обернется внутренней войной в самой России и закончится там, где начался. При этом он уточнил, что процесс уже начался.