Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 25 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 25 липня.
DeepState
На Сватівському напрямку ворог продовжує тиснути на Новоселівське, до того ж не тільки на саме село, а й з півночі та півдня. Також окупанти дуже обстрілюють район Стельмахівки. Під Новоєгорівку противник спробує ввести додаткові сили для розвитку наступальних дій. Ворога нарешті було зупинено і навіть відкинуто в деяких посадках.
На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та в самому селі. Сили Оборони мають успіх біля Андріївки. Також, раніше ЗСУ мали успіх біля Курдюмівки, бої тривають.
На Авдіївському напрямку тривають активні бойові дії біля Невельського.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:
- Торського на Сватівському напрямку,
- Богданівки, Кліщіївки та на південний схід до Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку,
- Авдіївки та Невельського на Авдіївському напрямку,
- Красногорівки, Мар'їнки й Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,
- Приютного на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували наступати в районі Кремінної, де незначно просунулися на південь від населеного пункту.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри на Бахмутському напрямку й продовжують повільно, але впевнено просуватися.
Російський військкор заявив, що ЗСУ просунулися в напрямку Оріхово-Василівки, вийшли на околиці Кліщіївки та просунулися впритул до Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Також Маляр повідомила, що українські війська досягли успіху на невизначених ділянках на рубежах Новодарівка — Приютне та Новосілка — Старомайорське на південь від Великої Новосілки.
За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ провели успішні наступальні дії на південний схід від Оріхова на рубежах Новоданилівка — Вербове і Мала Токмачка — Вербове та на південь від Оріхова на рубежі Новоданилівка — Роботине.
Нагадаємо, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на харківському, де знищують важливу російську техніку та самих ворогів.