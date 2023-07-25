Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 25 липня.

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DeepState

На Сватівському напрямку ворог продовжує тиснути на Новоселівське, до того ж не тільки на саме село, а й з півночі та півдня. Також окупанти дуже обстрілюють район Стельмахівки. Під Новоєгорівку противник спробує ввести додаткові сили для розвитку наступальних дій. Ворога нарешті було зупинено і навіть відкинуто в деяких посадках.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та в самому селі. Сили Оборони мають успіх біля Андріївки. Також, раніше ЗСУ мали успіх біля Курдюмівки, бої тривають.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку тривають активні бойові дії біля Невельського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Торського на Сватівському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Богданівки, Кліщіївки та на південний схід до Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки та Невельського на Авдіївському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Красногорівки, Мар'їнки й Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Приютного на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували наступати в районі Кремінної, де незначно просунулися на південь від населеного пункту.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри на Бахмутському напрямку й продовжують повільно, але впевнено просуватися.

Російський військкор заявив, що ЗСУ просунулися в напрямку Оріхово-Василівки, вийшли на околиці Кліщіївки та просунулися впритул до Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Також Маляр повідомила, що українські війська досягли успіху на невизначених ділянках на рубежах Новодарівка — Приютне та Новосілка — Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

Карта боїв, Запорізький напрямок

Інфографіка: ISW

За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ провели успішні наступальні дії на південний схід від Оріхова на рубежах Новоданилівка — Вербове і Мала Токмачка — Вербове та на південь від Оріхова на рубежі Новоданилівка — Роботине.

Карта боїв, напрямок П'ятихатки — Роботине

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на харківському, де знищують важливу російську техніку та самих ворогів.