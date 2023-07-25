Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 25 липня arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 25 липня

25 липня 2023 05:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Онлайн-карти бойових дій в Україні на 25 липня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 25 липня.

Читайте також:

DeepState

На Сватівському напрямку ворог продовжує тиснути на Новоселівське, до того ж не тільки на саме село, а й з півночі та півдня. Також окупанти дуже обстрілюють район Стельмахівки. Під Новоєгорівку противник спробує ввести додаткові сили для розвитку наступальних дій. Ворога нарешті було зупинено і навіть відкинуто в деяких посадках. 

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та в самому селі. Сили Оборони мають успіх біля Андріївки. Також, раніше ЗСУ мали успіх біля Курдюмівки, бої тривають.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Авдіївському напрямку тривають активні бойові дії біля Невельського. 

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

  • Торського на Сватівському напрямку,
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Богданівки, Кліщіївки та на південний схід до Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку,
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдіївки та Невельського на Авдіївському напрямку,
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Красногорівки, Мар'їнки й Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку,
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Приютного на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжували наступати в районі Кремінної, де незначно просунулися на південь від населеного пункту.

Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри на Бахмутському напрямку й продовжують повільно, але впевнено просуватися. 

Російський військкор заявив, що ЗСУ просунулися в напрямку Оріхово-Василівки, вийшли на околиці Кліщіївки та просунулися впритул до Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Карта боїв, Бахмутський напрямок
Інфографіка: ISW

Також Маляр повідомила, що українські війська досягли успіху на невизначених ділянках на рубежах Новодарівка — Приютне та Новосілка — Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

Карта боїв, Запорізький напрямок
Інфографіка: ISW

За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ провели успішні наступальні дії на південний схід від Оріхова на рубежах Новоданилівка — Вербове і Мала Токмачка — Вербове та на південь від Оріхова на рубежі Новоданилівка — Роботине

Карта боїв, напрямок П'ятихатки — Роботине
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на харківському, де знищують важливу російську техніку та самих ворогів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз