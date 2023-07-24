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ЗСУ показали на відео, як майстерно знищили російський "Град" та укриття окупантів

24 липня 2023 15:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ показали на відео, як майстерно знищили російський "Град" та укриття окупантів
Українські військові успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на Харківському, де знищують важливу російську техніку та самих ворогів. 

Як ЗСУ знищили російський "Град" та укриття окупантів — показали у СтратКомі.

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Відтак, ЗСУ уразили російський "Град" з боєкомплектом, командно-спостережний пункт та місця укриття противника. 

Успішно відпрацювала 47 окрема артилерійська бригада. 

Нагадаємо, військова ініціатива на фронті перейшла на сторону України. Бійці Збройних сил України просуваються щодня.

Додамо, Олександр Сирський заявив, що на цей час створені всі умови для того, щоб повернути Бахмут, але з меншими у десятки разів втратами, ніж у росіян. Це важливе стратегічне місто, і відвоювати його — справа честі. 

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