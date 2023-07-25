Онлайн-карты боевых действий в Украине на 25 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 25 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 25 июля.
DeepState
На Сватовском направлении враг продолжает давить на Новоселовское, к тому же не только на самое село, но и с севера и юга. Также оккупанты очень обстреливают район Стельмаховки. Под Новоегоровку противник попытается ввести дополнительные силы для развития наступательных действий. Враг наконец был остановлен и даже отброшен в некоторых посадках.
На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещеевки и в самом селе. Силы Обороны имеют успех у Андреевки. Также ранее ВСУ имели успех возле Курдюмовки, бои продолжаются.
На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия у Невельского.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
- Торского на Сватовском направлении,
- Богдановки, Клещиевки и юго-востоку к Орехово-Василовке на Бахмутском направлении,
- Авдеевки и Невельского на Авдеевском направлении,
- Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,
- Приютного на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наступать в районе Кременной, где незначительно продвинулись к югу от населенного пункта.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска за минувшую неделю освободили четыре квадратных километра на Бахмутском направлении и продолжают медленно, но уверенно продвигаться.
Российский военкор заявил, что ВСУ продвинулись в направлении Орехово-Василовки, вышли на окраины Клещеевки и продвинулись вплотную к Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута).
Также Маляр сообщила, что украинские войска преуспели на неопределенных участках на рубежах Новодаровка — Приютное и Новоселка — Старомайорское к югу от Великой Новоселки.
По словам заместителя министра обороны, ВСУ провели успешные наступательные действия к юго-востоку от Орехова на рубежах Новоданиловка — Вербовое и Малая Токмачка — Вербовое и к югу от Орехова на рубеже Новоданиловка — Роботино.
Напомним, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на харьковском, где уничтожают важную российскую технику и самих врагов.