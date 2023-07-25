Онлайн-карты боевых действий в Украине на 25 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 25 июля.

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DeepState

На Сватовском направлении враг продолжает давить на Новоселовское, к тому же не только на самое село, но и с севера и юга. Также оккупанты очень обстреливают район Стельмаховки. Под Новоегоровку противник попытается ввести дополнительные силы для развития наступательных действий. Враг наконец был остановлен и даже отброшен в некоторых посадках.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещеевки и в самом селе. Силы Обороны имеют успех у Андреевки. Также ранее ВСУ имели успех возле Курдюмовки, бои продолжаются.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Авдеевском направлении продолжаются активные боевые действия у Невельского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Торского на Сватовском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Богдановки, Клещиевки и юго-востоку к Орехово-Василовке на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки и Невельского на Авдеевском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки на Марьинском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Приютного на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжали наступать в районе Кременной, где незначительно продвинулись к югу от населенного пункта.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска за минувшую неделю освободили четыре квадратных километра на Бахмутском направлении и продолжают медленно, но уверенно продвигаться.

Российский военкор заявил, что ВСУ продвинулись в направлении Орехово-Василовки, вышли на окраины Клещеевки и продвинулись вплотную к Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута).

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Также Маляр сообщила, что украинские войска преуспели на неопределенных участках на рубежах Новодаровка — Приютное и Новоселка — Старомайорское к югу от Великой Новоселки.

Карта боев, Запорожское направление

Инфографика: ISW

По словам заместителя министра обороны, ВСУ провели успешные наступательные действия к юго-востоку от Орехова на рубежах Новоданиловка — Вербовое и Малая Токмачка — Вербовое и к югу от Орехова на рубеже Новоданиловка — Роботино.

Карта боев, направление Пятихатки — Роботино

Инфографика: ISW

Напомним, что Силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, на харьковском, где уничтожают важную российскую технику и самих врагов.