Онлайн карти бойових дій в Україні на 26 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій зафіксовані онлайн-картами станом на 26 червня.

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DeepState

На Сватівському відтинку ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ у районі Серебрянського лісництва.

Продовжуються бої на захід від Кліщіївки та біля каналу СД-Д на Бахмутському відтинку. В обох місцях ЗСУ мали частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському відтинку наразі без змін. Колосальну атаку відбили наші оборонці. Ворог застосував більше десятка ОВТ та декілька днів активно намагався пробити оборону по лінії Веселе — Крута Балка. У Мар'їнці ворог продовжує наступати, оборона міста триває вже 17-й місяць.

На Бердянському — тривають бої на ділянці Левадне — Новодар'ївка. Ворог вчепився за виступ і буде намагатися за будь-яку ціну його втримати.

Тривають бої північніше Роботиного на Запорізькому відтинку, ЗСУ знову мали частковий успіх.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 29 бойових зіткнень з окупантами поблизу Берестового, Веселого, Іванівського, Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російська диверсійно-розвідувальна група безрезультатно намагалася перетнути кордон Сумської області в районі Родіонівки.

Російські війська також продовжували обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового на тлі заяв про продовження українських наступальних дій уздовж лінії Кремінна-Сватове. Окупанти вели невдалі наступальні дії поблизу Берестового Харківської області.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські сили продовжили наземні атаки навколо Бахмута. Український Генштаб повідомив про відносно більшу кількість наступальних операцій Росії поблизу Бахмута, ніж за останні кілька днів, і заявив, що російські сили невдало атакували в районі Роздолівки та Веселого, в районі Григорівки, Міньківки та поблизу Іванівського.

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Росіяни атакували українські позиції на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, а поблизу Мар’їнки за минулу добу відбулося 13 бойових зіткнень. ЗСУ досягли незначного прогресу на південь від Авдіївки та між Пісками та Первомайським.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж адміністративного кордону між західною Донецькою та східною Запорізькою областями. Окупанти невдало намагалися захопити втрачені позиції поблизу Новодарівки.

Російський військкор стверджував, що російські сили без успіху атакували поблизу Макарівки та Золотої Ниви, а українські сили просунулися поблизу Рівнополя та Приютного.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.