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"Цей рік стане переломним": Резніков розповів про контрнаступ ЗСУ

25 червня 2023 19:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Цей рік стане переломним": Резніков розповів про контрнаступ ЗСУ
Олексій Резніков. Фото: Facebook міністра оборони
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 2023 рік стане вирішальним у війні з РФ. За його словами, Україна має вибороти перемогу.

Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News.

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Перемога України

"Я відчуваю, що ми переможемо у цій війні, тому що ми воюємо за свою країну. Цей рік стане переломним", — запевнив міністр.

Він зазначив, що Україна має перемогти.

"Ми повинні. Це наша ідея", — наголосив Резніков.

Контрнаступ ЗСУ

За словами очільника Міноборони, українські військові наразі не ведуть контрнаступ, він назвав ці дії "підготовчою операцією" та визнав, що російська армія побудувала "дуже сильні оборонні лінії".

Проте він сказав, що коли розпочнеться контрнаступ повномасштабно, тоді Україна буде "на крок ближче до перемоги".

Також Резніков додав, що очікування українців про наступ були дуже "завищеними", але в Україні обережно поводяться з тим, аби наражати на небезпеку своїх воїнів.

"Ми намагаємося врятувати їм життя", — пояснив міністр та назвав підхід Росії до використання своїх військ "м'ясорубкою". 

Переговори з РФ

Крім того, Резніков запевнив, що наша держава не буде вести переговорів з Росією, поки не відновить свої первинні кордони.

"Ми будемо готові обговорювати післявоєнне співіснування (з Росією), коли вони підуть з нашої землі", — наголосив він.

Раніше міністр оборони повідомляв, що контрнаступ українських військ не буде таким швидким, як це було під Харковом. Тому чекати на швидкий розвиток подій, як того хочеться українцям, не варто.

Нагадаємо, Україна зможе отримати на озброєння західні винищувачі не раніше Нового року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав це "символічним".

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