Онлайн карты боевых действий в Украине на 26 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 26 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества.

Продолжаются бои к западу от Клещеевки и у канала СД-Д на Бахмутском отрезке. В обоих местах ВСУ имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском отрезке без изменений. Колоссальную атаку отбили наши защитники. Враг применил более десятка ВВТ и несколько дней активно пытался пробить оборону по линии Веселое — Крутая Балка. В Марьинке враг продолжает наступать, оборона города продолжается уже 17-й месяц.

На Бердянском — продолжаются бои на участке Левадное – Новодарьевка. Враг уцепился за выступление и будет пытаться любой ценой его удержать.

Продолжаются бои севернее Роботиного на Запорожском отрезке, ВСУ снова имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с оккупантами вблизи Берестового, Веселого, Ивановского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российская диверсионно-разведывательная группа безрезультатно пыталась пересечь границу Сумской области в районе Родионовки.

Российские войска также продолжали ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Берестового Харьковской области.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские силы продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил об относительно большем количестве наступательных операций России вблизи Бахмута, чем за последние несколько дней, и заявил, что российские силы неудачно атаковали в районе Раздолевки и Веселого, в районе Григорьевки, Миньковки и Ивановского.

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне атаковали украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений. ВСУ достигли незначительного прогресса к югу от Авдеевки и между Песками и Первомайским.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Оккупанты неудачно пытались захватить утраченные позиции вблизи Новодаровки.

Российский военкор утверждал, что российские силы без успеха атаковали вблизи Макаровки и Золотой Нивы, а украинские силы продвинулись вблизи Ровнополья и Приютного.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.