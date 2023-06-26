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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 26 июня

26 июня 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 26 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 26 июня.

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DeepState

На Сватовском отрезке враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества.

Продолжаются бои к западу от Клещеевки и у канала СД-Д на Бахмутском отрезке. В обоих местах ВСУ имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском отрезке без изменений. Колоссальную атаку отбили наши защитники. Враг применил более десятка ВВТ и несколько дней активно пытался пробить оборону по линии Веселое — Крутая Балка. В Марьинке враг продолжает наступать, оборона города продолжается уже 17-й месяц.

На Бердянском — продолжаются бои на участке Левадное – Новодарьевка. Враг уцепился за выступление и будет пытаться любой ценой его удержать.

Продолжаются бои севернее Роботиного на Запорожском отрезке, ВСУ снова имели частичный успех.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 29 боевых столкновений с оккупантами вблизи Берестового, Веселого, Ивановского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российская диверсионно-разведывательная группа безрезультатно пыталась пересечь границу Сумской области в районе Родионовки.

Российские войска также продолжали ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово. Оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Берестового Харьковской области.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские и украинские силы продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. Украинский Генштаб сообщил об относительно большем количестве наступательных операций России вблизи Бахмута, чем за последние несколько дней, и заявил, что российские силы неудачно атаковали в районе Раздолевки и Веселого, в районе Григорьевки, Миньковки и Ивановского.

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. Россияне атаковали украинские позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений. ВСУ достигли незначительного прогресса к югу от Авдеевки и между Песками и Первомайским.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки вдоль административной границы между западной Донецкой и восточной Запорожской областями. Оккупанты неудачно пытались захватить утраченные позиции вблизи Новодаровки.

Российский военкор утверждал, что российские силы без успеха атаковали вблизи Макаровки и Золотой Нивы, а украинские силы продвинулись вблизи Ровнополья и Приютного.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 станет решающим в войне с РФ. По его словам, Украина должна одержать победу.

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