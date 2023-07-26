Онлайн-карти бойових дій в Україні на 26 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 26 липня.

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DeepState

Станом на зараз немає оновлень по картах бойових дій від DeepState. Однак ми одразу оприлюднимо інформацію, коли вона з'явиться. Поки що нагадаємо головні події передової за вчора, 25 липня.

На Сватівському напрямку ворог продовжував тиснути на Новоселівське. Також окупанти обстрілювали район Стельмахівки, намагалися наступати під Новоєгорівкою. Ворога було зупинено і навіть відкинуто в деяких посадках.

На Бахмутському напрямку тривали бої біля Кліщіївки та в самому селі. Сили Оборони мали успіх біля Андріївки та біля Курдюмівки, бої тривають.

На Авдіївському напрямку тривали активні бойові дії біля Невельського.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 35 бойових зіткнень з російськими військами:

на північний захід до Оріхово-Василівки, на південь до Іванівського та на захід до Кліщіївки на Бахмутському напрямку. Російські війська під натиском українських сил оборони відходять з району Андріївки під Бахмутом;

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

поблизу Первомайського, Красногорівки на Авдіївському та Мар'їнки й Рівнополя на Мар'їнському напрямках.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також ЗСУ мають успіх біля Старомайорського на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ контрнаступали на Бахмутському напрямку та досягли тактично значних успіхів на південь від Бахмута. Так, українські війська просувались на південь від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили проводили наступальні операції на північ і південь від Бахмута і що російські сили відступили з Андріївки (20 км на південний захід від Бахмута і безпосередньо на південь від Кліщіївки).

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

За даними Генштабу, українські війська продовжили наступати на Бердянському напрямку (район кордону Запорізько-Донецької області) і досягли успіху на Старомайорському напрямку (9 км на південь від Великої Новосілки).

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські сили просунулися до 750 м у напрямку Старомайорського.

Карта боїв, Запорізький напрямок

Інфографіка: ISW

У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжували наступ на Мелітопольському напрямку (західна частина Запорізької області).

Російські військкори стверджували, що українські війська вели штурми з району Лобкове (26 км на південний захід від Оріхова) у напрямку Лугового (31 км на південний захід від Оріхова) і зазначали, що українські сили в цьому районі зазвичай проводять штурми з району П’ятихатки (25 км на південний захід від Оріхова) у бік Жереб’янок (26 км на південний захід від Оріхова).

Карта боїв, напрямок П'ятихатки — Роботине

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що за весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.