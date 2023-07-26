Онлайн-карты боевых действий в Украине на 26 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 26 июля.

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DeepState

На сегодняшний день нет обновлений по картам боевых действий от DeepState. Однако мы сразу обнародуем информацию, когда она появится. Пока напомним главные события передовой за вчера, 25 июля.

На Сватовском направлении враг продолжал давить на Новоселовское. Также оккупанты обстреливали район Стельмаховки, пытались наступать под Новоегоровкой. Враг был остановлен и даже отброшен в некоторых посадках.

На Бахмутском направлении шли бои возле Клещеевки и в самом селе. Силы Обороны имели успех возле Андреевки и Курдюмовки, бои продолжаются.

На Авдеевском направлении продолжались активные боевые действия у Невельского.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 35 боевых столкновений с российскими войсками:

к северо-западу к Орехово-Василовке, к югу к Ивановскому и к западу к Клещеевке на Бахмутском направлении. Российские войска под давлением украинских сил обороны отходят из района Андреевки под Бахмутом;

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

вблизи Первомайского, Красногоровки на Авдеевском и Марьинки и Ровно на Марьинском направлениях.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Также ВСУ имеют успех возле Старомайорского на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ контрнаступали на Бахмутском направлении и достигли тактически значительных успехов к югу от Бахмута. Так, украинские войска продвигались к югу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы проводили наступательные операции к северу и югу от Бахмута и что российские силы отступили с Андреевки (20 км к юго-западу от Бахмута и непосредственно к югу от Клещеевки).

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

По данным Генштаба, украинские войска продолжили наступать на Бердянском направлении (район границы Запорожско-Донецкой области) и добились успеха на Старомайорском направлении (9 км к югу от Великой Новоселки).

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские силы продвинулись до 750 м в направлении Старомайорского.

Карта боев, Запорожское направление

Инфографика: ISW

В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжали наступление на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области).

Российские военкоры утверждали, что украинские войска вели штурмы из района Лобково (26 км к юго-западу от Орехова) в направлении Лугового (31 км к юго-западу от Орехова) и отмечали, что украинские силы в этом районе обычно проводят штурмы из района Пятихатки (25 км юго-западнее Орехово) в сторону Жеребянок (26 км юго-западнее Орехово).

Карта боев, направление Пятихатки — Роботино

Инфографика: ISW

Напомним, что за все время, пока идет контрнаступление ВСУ, защитники совершили военные чудеса, о которых будут писать в учебниках. В частности, Силам обороны удается наступать и продвигаться в условиях, когда у врага заметно преимущество в оружии и личном составе.