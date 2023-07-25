Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яка ситуація на фронті

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр\Telegram

За весь час, поки триває контрнаступ ЗСУ, захисники здійснили військові дива, про які писатимуть у підручниках. Зокрема, Силам оборони вдається наступати та просуватись в умовах, коли у ворога є помітна перевага у зброї та особовому складі.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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За словами Ганни Маляр, ЗСУ демонструють високу майстерність та мужність. Вони наступають в умовах, коли ворог має більшу кількість озброєння. В той час, як наступ вважається можливим, коли все навпаки.

"І питання треба ставити насамперед не про кількість пройдених кілометрів, а взагалі про факт — рухаємось вперед чи ні. Те, що ми рухаємось в умовах переваги ворога — є ознакою високої майстерності та мужності наших оборонців", — каже Маляр.

Що стосується кількості загиблих з обох сторін, Маляр стверджує, що противник має значно більше втрат.

"На Бахмутському у нас гине у 8 разів менше, ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у 5,3 рази менше. Це при тому, що зазвичай більше втрачає сторона, яка наступає", — розповідає Маляр.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку фронту. Наразі у ЗСУ є перспективи щодо звільнення населеного пункту Андріївка, що своєю чергою, може зіграти важливу роль для майбутнього витіснення російських загарбників з Бахмута.

Додамо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти перекидають найбільше своїх військ на Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки. Наразі йдуть важкі бої.