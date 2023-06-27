Онлайн карти бойових дій в Україні на 27 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 27 червня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 червня: DeepState

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на осі Лиманського, Бахмутського та Маринського — за останню добу відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Лиман: ворог завдав авіаудари по районах Білогорівки Луганської області, Спірного та Роздолівки Донецької області. Від артилерійського обстрілу потрапили:

Білогорівка на Луганщині

Торське,

Серебрянка,

Верхньокам'янське,

Спірне,

Роздолівка на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Бахмут: окупанти здійснили невдалі наступальні операції у околицях Богданівки. Наносили авіаудари по:

Соледарському та Білогорі Донецької області

Васюківка,

Маркове,

Хромове,

Часів Яр,

Іванівське,

Озарянівка.

Південне Донецької області опинились під ворожим артилерійським обстрілом.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скріншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 червня: Liveuamap

Авдіївка: сили противника здійснили невдалі наступ у Первомайському районі. Авіаудари були проведені по Авдіївці та Північному районах.

Росіяни обстріляли:

Суху-Балку,

Авдіївку,

Орлівку,

Водяне,

Карлівку,

Невельське,

Первомайське Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Мар'їнка: сили противника здійснювали наступальні дії в районі Мар'їнки, хоч і без успіху. Провів авіаудар поблизу Красногорівки.

Водночас росіяни обстріляли:

Георгіївку,

Мар'їнку,

Побєду на Донеччині.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скріншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 27 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового на тлі заяв про продовження українських наступальних дій уздовж лінії Кремінна-Сватове.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські війська продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Українські військові джерела повідомили, що російські війська атакували українські позиції на авдіївському та мар’їнському напрямках, а поблизу Мар’їнки за минулу добу відбулося 13 бойових зіткнень.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Російські та українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські сили відбили українську атаку поблизу Роботиного (12 км на південь від Оріхова) та Новопокровки (15 км на південний схід від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скріншот

Нагадаємо, під час проведення дебатів на одному з місцевих телеканалів члени Бундестагу посварилися через війну в Україні. Один із них навіть прирівняв країну до "гітлерівської Німеччини".