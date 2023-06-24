Як бунт "вагнерівців" вплине на війну в Україні: аналітика від ISW

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

Атака ПВК "Вагнер" на вище керівництво збройних сил Росії в Ростові-на-Дону може серйозно вплинути на бойові операції Росії в Україні. У цьому місті розміщено дві критичні для військової операції структури.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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У повідомленні йдеться, що в місті розміщено командний центр Південного військового округу, який відповідає за дії 58-ї армії, яка наразі бере ключову участь в обороні проти контрнаступу українських сил на півдні України, а також командний пункт Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні.

Таким чином, Ростов-на-Дону є важливим вузлом управління для російського військового механізму. Усі загрози цьому управлінському центру, швидше за все, призведуть до наслідків важливих аспектів ведення військових дій. З цієї причини навмисне порушення безпеки цього регіону може суттєво вплинути на перебіг військової кампанії.

Повстання Пригожина

Варто уточнити, що голова ПВК "Вагнер" розпочав збройне повстання у спробі замінити керівництво у Міністерстві оборони Росії. Цей крок, мабуть, "кухар Путіна" сприймає як стратегію самозбереження. Проте цілком імовірно, що Кремль не підтримає олігарха та лідера найманців у їхньому протистоянні з військовим відомством.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Додамо, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".