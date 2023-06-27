Онлайн карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на оси Лиманского, Бахмутского и Маринского — за последние сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Лиман: враг нанес авиаудары по районам Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Под артиллерийский обстрел попали:

Белогоровка в Луганской области

Торское,

Серебрянка,

Верхнекаменное,

Спорное,

Раздолевка в Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бахмут: оккупанты совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Богдановки. Наносили авиаудары по:

Соледару и Белогоре Донецкой области

Васюковке,

Марково,

Хромово,

ЧасовомуЯру,

Ивановскому,

Симферополю.

Южное Донецкой области оказались под вражеским артиллерийским обстрелом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: Liveuamap

Авдеевка: силы противника совершили неудачное наступление в Первомайском районе. Авиаудары были произведены по Авдеевке и Северному районам.

Россияне обстреляли:

Сухую-Балку,

Авдеевку,

Орловку,

Водяное,

Карловку,

Невельское,

Первомайское Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Марьинка: силы противника совершали наступательные действия в районе Марьинки, хоть и без успеха. Провел авиаудар вблизи Красногоровки.

В то же время россияне обстреляли:

Георгиевку,

Марьинку,

Победу в Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинские военные источники сообщили, что российские войска атаковали украинские позиции на авдеевском и марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинскую атаку вблизи Роботино (12 км к югу от Орехова) и Новопокровки (15 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, во время проведения дебатов на одном из местных телеканалов члены Бундестага поссорились из-за войны в Украине. Один из них даже приравнял страну к "гитлеровской Германии".