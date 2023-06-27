Онлайн карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 27 июня
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июня.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на оси Лиманского, Бахмутского и Маринского — за последние сутки произошло более 35 боевых столкновений.
Лиман: враг нанес авиаудары по районам Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Под артиллерийский обстрел попали:
- Белогоровка в Луганской области
- Торское,
- Серебрянка,
- Верхнекаменное,
- Спорное,
- Раздолевка в Донецкой области.
Бахмут: оккупанты совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Богдановки. Наносили авиаудары по:
- Соледару и Белогоре Донецкой области
- Васюковке,
- Марково,
- Хромово,
- ЧасовомуЯру,
- Ивановскому,
- Симферополю.
Южное Донецкой области оказались под вражеским артиллерийским обстрелом.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: Liveuamap
Авдеевка: силы противника совершили неудачное наступление в Первомайском районе. Авиаудары были произведены по Авдеевке и Северному районам.
Россияне обстреляли:
- Сухую-Балку,
- Авдеевку,
- Орловку,
- Водяное,
- Карловку,
- Невельское,
- Первомайское Донецкой области.
Марьинка: силы противника совершали наступательные действия в районе Марьинки, хоть и без успеха. Провел авиаудар вблизи Красногоровки.
В то же время россияне обстреляли:
- Георгиевку,
- Марьинку,
- Победу в Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.
Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово.
Российские войска продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинские военные источники сообщили, что российские войска атаковали украинские позиции на авдеевском и марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.
Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинскую атаку вблизи Роботино (12 км к югу от Орехова) и Новопокровки (15 км к юго-востоку от Орехова).
Напомним, во время проведения дебатов на одном из местных телеканалов члены Бундестага поссорились из-за войны в Украине. Один из них даже приравнял страну к "гитлеровской Германии".