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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 27 июня

27 июня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 27 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: DeepState

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на оси Лиманского, Бахмутского и Маринского — за последние сутки произошло более 35 боевых столкновений.

Лиман: враг нанес авиаудары по районам Белогоровки Луганской области, Спорного и Раздолевки Донецкой области. Под артиллерийский обстрел попали:

  • Белогоровка в Луганской области
  • Торское,
  • Серебрянка,
  • Верхнекаменное,
  • Спорное,
  • Раздолевка в Донецкой области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бахмут: оккупанты совершили неудачные наступательные операции в окрестностях Богдановки. Наносили авиаудары по:

  • Соледару и Белогоре Донецкой области
  • Васюковке,
  • Марково,
  • Хромово,
  • ЧасовомуЯру,
  • Ивановскому,
  • Симферополю.

Южное Донецкой области оказались под вражеским артиллерийским обстрелом.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: Liveuamap

Авдеевка: силы противника совершили неудачное наступление в Первомайском районе. Авиаудары были произведены по Авдеевке и Северному районам.

Россияне обстреляли:

  • Сухую-Балку,
  • Авдеевку,
  • Орловку,
  • Водяное,
  • Карловку,
  • Невельское,
  • Первомайское Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Марьинка: силы противника совершали наступательные действия в районе Марьинки, хоть и без успеха. Провел авиаудар вблизи Красногоровки.

В то же время россияне обстреляли:

  • Георгиевку,
  • Марьинку,
  • Победу в Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 27 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки северо-западнее Сватового на фоне заявлений о продолжении украинских наступательных действий вдоль линии Кременно-Сватово.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинские военные источники сообщили, что российские войска атаковали украинские позиции на авдеевском и марьинском направлениях, а вблизи Марьинки за минувшие сутки произошло 13 боевых столкновений.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские и украинские силы совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Российские источники утверждали, что российские силы отразили украинскую атаку вблизи Роботино (12 км к югу от Орехова) и Новопокровки (15 км к юго-востоку от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, во время проведения дебатов на одном из местных телеканалов члены Бундестага поссорились из-за войны в Украине. Один из них даже приравнял страну к "гитлеровской Германии".

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