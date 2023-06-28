Онлайн карти бойових дій в Україні на 28 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 28 червня.

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DeepState

Сватівський напрямок: ворог продовжує локальні наступальні дії на позиції наших військ у районі Серебрянського лісництва.

Бахмутський напрямок: тривають бої біля Берхівки, Оріхово-Василівки та Кліщіївки. Поки що лише біля Кліщіївки є успіхи.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Бердянський напрямок: основними місцями зіткнень є північні околиці лінії населених пунктів Степове-Приютне-Старомайорське.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Запорізький напрямок: тривають бої північніше Роботиного, Результати ще невідомі.

Таврійський відтинок: ворог з артилерії та авіації поливає район Дач, що між Дніпром та Конкою.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 38 бойових зіткнень з російськими військами поблизу Стельмахівки, Богданівки, Первомайського, Мар'їнки.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські та українські війська продовжили обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що російські війська вели даремні наступальні дії поблизу Стельмахівки.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського, Курдюмівки та Північного.

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Окупанти здійснили невдалі наземні атаки поблизу Первомайського та Мар’їнки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Речник Генштабу України Андрій Ковальов заявив, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новодарівка-Приютне.

Російські та українські війська продовжили обмежені наземні удари на західному Запоріжжі. Ковальов заявив, що українські війська провели успішні контрнаступальні дії на напрямку Новоданилівка-Роботине.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.