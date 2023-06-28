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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 28 июня

28 июня 2023 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 28 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июня.

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DeepState

Сватовское направление: враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества.

Бахмутское направление: продолжаются бои у Берховки, Орехово-Василовки и Клещеевки. Пока только у Клещеевки есть успехи.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бердянское направление: основными местами столкновений являются северные окраины линии населенных пунктов Степное-Приютное-Старомайорское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление: продолжаются бои севернее Роботиного, результаты еще неизвестны.

Таврический отрезок: враг из артиллерии и авиации поливает район Дач между Днепром и Конкой.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 38 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Стельмаховки, Богдановки, Первомайского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели бесполезные наступательные действия вблизи Стельмаховки.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского, Курдюмовки и Северного.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное.

Российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные удары в Западном Запорожье. Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.

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