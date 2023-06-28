Онлайн карты боевых действий в Украине на 28 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июня.

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DeepState

Сватовское направление: враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества.

Бахмутское направление: продолжаются бои у Берховки, Орехово-Василовки и Клещеевки. Пока только у Клещеевки есть успехи.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Бердянское направление: основными местами столкновений являются северные окраины линии населенных пунктов Степное-Приютное-Старомайорское.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Запорожское направление: продолжаются бои севернее Роботиного, результаты еще неизвестны.

Таврический отрезок: враг из артиллерии и авиации поливает район Дач между Днепром и Конкой.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 38 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Стельмаховки, Богдановки, Первомайского, Марьинки.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели бесполезные наступательные действия вблизи Стельмаховки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского, Курдюмовки и Северного.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное.

Российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные удары в Западном Запорожье. Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.