Онлайн карты боевых действий в Украине на 28 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 28 июня
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 28 июня.
DeepState
Сватовское направление: враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск в районе Серебрянского лесничества.
Бахмутское направление: продолжаются бои у Берховки, Орехово-Василовки и Клещеевки. Пока только у Клещеевки есть успехи.
Бердянское направление: основными местами столкновений являются северные окраины линии населенных пунктов Степное-Приютное-Старомайорское.
Запорожское направление: продолжаются бои севернее Роботиного, результаты еще неизвестны.
Таврический отрезок: враг из артиллерии и авиации поливает район Дач между Днепром и Конкой.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 38 боевых столкновений с российскими войсками вблизи Стельмаховки, Богдановки, Первомайского, Марьинки.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные атаки к северо-западу от Сватового и к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели бесполезные наступательные действия вблизи Стельмаховки.
На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского, Курдюмовки и Северного.
Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. Оккупанты совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского и Марьинки.
Украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новодаровка-Приютное.
Российские и украинские войска продолжили ограниченные наземные удары в Западном Запорожье. Ковалев заявил, что украинские войска провели успешные контрнаступательные действия в направлении Новоданиловка-Роботино.
Напомним, что силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах.