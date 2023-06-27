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У Генштабі повідомили, на яких напрямках триває контрнаступ ЗСУ

27 червня 2023 09:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Генштабі повідомили, на яких напрямках триває контрнаступ ЗСУ
Речник Генштабу ЗС України Андрій Ковальов. Фото: Генштаб ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Military Media Center.

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За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують контрнаступ на трьох напрямках:

  • Бахмутському;
  • Бердянському;
  • Мелітопольському.

Зокрема, на південному фронті ЗСУ здобули певний успіх на напрямках Новодарівка — Приютине та Новоданилівка — Работине.

Там українська армія продовжує бити по окупантах за допомогою артилерії.

Крім того, Сили оборони України наступають під Бахмутом, в районі таких населених пунктів, як:

  • Іванівське;
  • Курдюмівка;
  • Оріхово-Василівка;
  • Північне.
Генштаб про контрнаступ ЗСУ на трьох напрямках
Генштаб про контрнаступ ЗСУ на трьох напрямках 

На цьому напрямку підрозділи ЗСУ закріплюються на нових досягнутих рубежах.

Сили оборони захищаються

Російські окупанти, у свою чергу, наступають на трьох інших напрямках.

Йдеться про донбаські ділянки фронту — Авдіївський, Лиманський та Мар’їнський.

Нагадаємо, що за минулу добу, 26 червня, Сили оборони України ліквідували майже 600 російських окупантів.

Також були знищені понад 40 одиниць важкої військової техніки окупаційної армії.

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