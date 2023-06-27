У Генштабі повідомили, на яких напрямках триває контрнаступ ЗСУ
Сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомляє Military Media Center.
Україна наступає
За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують контрнаступ на трьох напрямках:
- Бахмутському;
- Бердянському;
- Мелітопольському.
Зокрема, на південному фронті ЗСУ здобули певний успіх на напрямках Новодарівка — Приютине та Новоданилівка — Работине.
Там українська армія продовжує бити по окупантах за допомогою артилерії.
Крім того, Сили оборони України наступають під Бахмутом, в районі таких населених пунктів, як:
- Іванівське;
- Курдюмівка;
- Оріхово-Василівка;
- Північне.
На цьому напрямку підрозділи ЗСУ закріплюються на нових досягнутих рубежах.
Сили оборони захищаються
Російські окупанти, у свою чергу, наступають на трьох інших напрямках.
Йдеться про донбаські ділянки фронту — Авдіївський, Лиманський та Мар’їнський.
Нагадаємо, що за минулу добу, 26 червня, Сили оборони України ліквідували майже 600 російських окупантів.
Також були знищені понад 40 одиниць важкої військової техніки окупаційної армії.