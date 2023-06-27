У Генштабі повідомили, на яких напрямках триває контрнаступ ЗСУ

Речник Генштабу ЗС України Андрій Ковальов. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України наступають на позиції російських окупантів на трьох напрямках. На Бердянському та Бахмутському напрямках ЗСУ мають успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Military Media Center.

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За словами речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують контрнаступ на трьох напрямках:

Бахмутському;

Бердянському;

Мелітопольському.

Зокрема, на південному фронті ЗСУ здобули певний успіх на напрямках Новодарівка — Приютине та Новоданилівка — Работине.

Там українська армія продовжує бити по окупантах за допомогою артилерії.

Крім того, Сили оборони України наступають під Бахмутом, в районі таких населених пунктів, як:

Іванівське;

Курдюмівка;

Оріхово-Василівка;

Північне.

Генштаб про контрнаступ ЗСУ на трьох напрямках

На цьому напрямку підрозділи ЗСУ закріплюються на нових досягнутих рубежах.

Сили оборони захищаються

Російські окупанти, у свою чергу, наступають на трьох інших напрямках.

Йдеться про донбаські ділянки фронту — Авдіївський, Лиманський та Мар’їнський.

Нагадаємо, що за минулу добу, 26 червня, Сили оборони України ліквідували майже 600 російських окупантів.

Також були знищені понад 40 одиниць важкої військової техніки окупаційної армії.