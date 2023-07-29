Онлайн-карти бойових дій в Україні на 29 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 29 липня.

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DeepState

Станом на зараз немає оновлень по картах бойових дій від DeepState. Однак ми одразу оприлюднимо інформацію, коли вона з'явиться. Поки що нагадаємо головні події передової за вчора, 28 липня.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали кілька населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії Луганської області. Завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі південніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаційних ударів в низці населених пунктів. Так від ворожих артилерійських обстрілів постраждали ще понад 10.

Також, як відомо, ЗСУ звільнили Старомайорське і продовжують контрнаступ на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 30 бойових зіткнень з російськими військами поблизу:

Надії на Лиманському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на захід і південь до Кліщіївки на Бахмутському напрямку,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївки на Авдіївському та Мар'їнки на Мар'їнському напрямках,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Рівнополя та Макарівки на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ продовжують контрнаступати на Бахмутському напрямку, і просунулися в напрямку Бахмута на понад 1200 м.

Генштаб ЗСУ повідомив, що тривають бої на північ від Бахмута та на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки (усі 5- 11 км на південь від Бахмута).

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

За даними українських джерел, українські сили просунулися на 10-12 км від основної лінії оборони Росії на Бердянському напрямку. Численні російські військкори стверджували, що українські сили атакували окупантів поблизу Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки), а деякі інші джерела РФ запевняли, що українські сили оточили населений пункт.

Карта боїв, Запорізький напрямок

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено. Також він розповів, що загрози з Білорусі від приватної військової компанії "Вагнер" не варто очікувати.