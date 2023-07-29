Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июля.

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DeepState

На сегодняшний день нет обновлений по картам боевых действий от DeepState. Однако мы сразу обнародуем информацию, когда она появится. Пока напомним главные события передовой за вчера, 28 июля.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись несколько населенным пунктам Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в ряде населенных пунктов. Так от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали еще более десяти.

Также, как известно, ВСУ освободили Старомайорское и продолжают контрнаступление на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:

Надежды на Лиманском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

на запад и юг к Клещеевке на Бахмутском направлении,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки на Авдеевском и Марьинки на Марьинском направлениях,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Ровнополя и Макаровки на Запорожском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжают контрнаступать на Бахмутском направлении, и продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 м.

Генштаб ВСУ сообщил, что продолжаются бои к северу от Бахмута и к югу от Бахмута вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки (все 5-11 км к югу от Бахмута).

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

По данным украинских источников, украинские силы продвинулись на 10-12 км от основной линии обороны России на Бердянском направлении. Многочисленные российские военкоры утверждали, что украинские силы атаковали оккупантов близ Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые другие источники РФ уверяли, что украинские силы оцепили населенный пункт.

Карта боев, Запорожское направление

Инфографика: ISW

Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден. Также он рассказал, что угрозы Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не стоит ожидать.