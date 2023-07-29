Онлайн-карты боевых действий в Украине на 29 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июля.
DeepState
На сегодняшний день нет обновлений по картам боевых действий от DeepState. Однако мы сразу обнародуем информацию, когда она появится. Пока напомним главные события передовой за вчера, 28 июля.
На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись несколько населенным пунктам Харьковской области.
В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещеевки. Враг нанес авиационные удары в ряде населенных пунктов. Так от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали еще более десяти.
Также, как известно, ВСУ освободили Старомайорское и продолжают контрнаступление на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 30 боевых столкновений с российскими войсками поблизости:
- Надежды на Лиманском направлении,
- на запад и юг к Клещеевке на Бахмутском направлении,
- Авдеевки на Авдеевском и Марьинки на Марьинском направлениях,
- Ровнополя и Макаровки на Запорожском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ продолжают контрнаступать на Бахмутском направлении, и продвинулись в направлении Бахмута более чем на 1200 м.
Генштаб ВСУ сообщил, что продолжаются бои к северу от Бахмута и к югу от Бахмута вблизи Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки (все 5-11 км к югу от Бахмута).
По данным украинских источников, украинские силы продвинулись на 10-12 км от основной линии обороны России на Бердянском направлении. Многочисленные российские военкоры утверждали, что украинские силы атаковали оккупантов близ Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые другие источники РФ уверяли, что украинские силы оцепили населенный пункт.
Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вскоре временно оккупированный Крым будет освобожден. Также он рассказал, что угрозы Беларуси от частной военной компании "Вагнер" не стоит ожидать.