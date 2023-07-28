Буданов відповів, коли ЗСУ дійдуть до Криму та чи є загроза з Білорусі

Начальник Головного управління розвідки (ГУР) України Кирило Буданов під час брифінгу. Фото: УНІАН / Ковальчук Віктор

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що невдовзі тимчасово окупований Крим буде звільнено. Також він розповів, що загрози з Білорусі від приватної військової компанії "Вагнер" не варто очікувати.

Про це повідомляє ТСН.

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Так, на питання, коли ЗСУ звільнять Крим, Буданов відповів доволі лаконічно.

"Скоро", — наголосив голова ГУР.

Попри те, що точної дати, коли це відбудеться він не назвав, однак стверджує, що це буде незабаром.

Буданов назвав загрозу з Білорусі нереальною і запевнив, що розташування "вагнерівців" на її території ніяк не впливає на Сили оборони України.

Також, за словами очільника ГУР, кількісного збільшення сил окупантів не зафіксовано.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", — додав він.

Нагадаємо, що в ГУР закликають українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації. Адже зараз активізувалося безліч несправжніх сторінок в різних соцмережах.

Також ми повідомляли, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що має джерела, близькі до російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, розвідка знає, що відбувається у Кремлі.