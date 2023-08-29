Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 29.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 29 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 серпня.

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DeepState

Тривають активні бойові дії на всіх напрямках фронту. Станом на вівторок, 29 серпня, на Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Іванівки та Кислівки Харківської області.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на вівторок, 29 серпня, на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на 29 серпня російські війська продовжували зосереджувати наступальні зусилля на рубежі Сватове — Кремінна, але не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили наступ росіян на Новоєгорівку (15 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій на Луганському напрямку від ISW. Фото: скриншот

Станом на 29 серпня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області та, ймовірно, продовжили наступ. Українські сили досягли невизначеного успіху в напрямку на південний схід від Роботиного та на південь від Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова) і наступають у напрямку Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова), Новопокропівки (15 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки та Очеретуватого (25 км на південний захід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 серпня 2023 року

Повідомляється, що протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.

Мінометний розрахунок за роботою. Фото: Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області.

Бійці ЗСУ подають снаряди до бойової машини. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, 28 серпня, у Twitter дипломатичної місії Росії в Південно-Африканській Республіці було опубліковано мапу, де Крим, який знаходиться під контролем Росії, відзначений як українська територія. Втім, через деякий час публікацію було видалено пресслужбою дипломатичної місії.