Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 августа
Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 августа.
DeepState
Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта. К вторнику, 29 августа, на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на вторник, 29 августа, на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 29 августа российские войска продолжали сосредотачивать наступательные усилия на рубеже Сватово — Кременная, но не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили наступление россиян на Новоегоровку (15 км юго-западнее Сватового).
По состоянию на 29 августа, украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, вероятно, продолжили наступление. Украинские силы добились неопределенного успеха в направлении к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова) и наступают в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехова), Новопокроповки (15 км к югу от Орехова), Малой Токмачки и Тростникового (25 км к юго-западу от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине на 29 августа 2023 года
Сообщается, что в течение суток произошло 26 боевых столкновений.
В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Работиного и Новоданиловки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, 28 августа, в Twitter дипломатической миссии России в Южно-Африканской Республике была опубликована карта, где Крым, находящийся под контролем России, отмечен как украинская территория. Впрочем, через некоторое время публикация была удалена пресс-службой дипломатической миссии.