Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта. К вторнику, 29 августа, на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на вторник, 29 августа, на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 29 августа российские войска продолжали сосредотачивать наступательные усилия на рубеже Сватово — Кременная, но не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили наступление россиян на Новоегоровку (15 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий на Луганском направлении от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 29 августа, украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, вероятно, продолжили наступление. Украинские силы добились неопределенного успеха в направлении к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова) и наступают в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехова), Новопокроповки (15 км к югу от Орехова), Малой Токмачки и Тростникового (25 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 29 августа 2023 года

Сообщается, что в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Работиного и Новоданиловки Запорожской области.

Минометный расчет по работе. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области.

Бойцы ВСУ подают снаряды в боевую машину. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, 28 августа, в Twitter дипломатической миссии России в Южно-Африканской Республике была опубликована карта, где Крым, находящийся под контролем России, отмечен как украинская территория. Впрочем, через некоторое время публикация была удалена пресс-службой дипломатической миссии.