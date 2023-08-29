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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 29 августа

29 августа 2023 05:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 августа от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 августа.

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DeepState

Продолжаются активные боевые действия по всем направлениям фронта. К вторнику, 29 августа, на Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Карта боевых действий на Купянском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Твердохлебового, Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий на Лиманском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на вторник, 29 августа, на Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление войск РФ в районе Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что по состоянию на 29 августа российские войска продолжали сосредотачивать наступательные усилия на рубеже Сватово — Кременная, но не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили наступление россиян на Новоегоровку (15 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий на Луганском направлении от ISW. Фото: скриншот

По состоянию на 29 августа, украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области и, вероятно, продолжили наступление. Украинские силы добились неопределенного успеха в направлении к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки (7 км к юго-востоку от Орехова) и наступают в направлении Новоданиловки (4 км к югу от Орехова), Новопокроповки (15 км к югу от Орехова), Малой Токмачки и Тростникового (25 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине на 29 августа 2023 года

Сообщается, что в течение суток произошло 26 боевых столкновений.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Работиного и Новоданиловки Запорожской области.

Минометный расчет по работе. Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области.

Бойцы ВСУ подают снаряды в боевую машину. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Напомним, 28 августа, в Twitter дипломатической миссии России в Южно-Африканской Республике была опубликована карта, где Крым, находящийся под контролем России, отмечен как украинская территория. Впрочем, через некоторое время публикация была удалена пресс-службой дипломатической миссии.

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