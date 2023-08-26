Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 26.08.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 26 серпня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 26 серпня.

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DeepState

Продовжуються активні бойові дії. Сьогодні, 26 серпня, ЗСУ мають успіхи на Сватівському, Бахмутському та Запорізькому напрямках.

На Сватівському напрямку окупанти безуспішно наступають у Синьківці.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку уточнено район Берхівки, судячи з кадрів ураження за останні тижні, нашим оборонцям не вдалося закріпитися в притул до села. Тривають вкрай важкі бої в Кліщіївці та довкола Андріївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Запорізькому напрямку українські захисники звільнили Роботине. Триває витіснення ворожих сил в бік Вербового та Новопрокопівки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на суботу, 26 серпня, українські захисники продовжують наступати на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Також ЗСУ станом на 26.08.2023 мають успіхи на відтинках Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Очеретувате.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 26 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоєгорівки (17 км на південний захід від Сватового).

Однак окупанти незначно просунулися на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Так, вони мають успіхи на захід від Ковалівки (14 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

У Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на південь від Бахмута сьогодні, 26 серпня.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські військові значно просунулися в західній Запорізькій області станом на суботу, 26 серпня. За даними Генштабу, ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському (західна Запорізька область) напрямку та досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка — Новопрокопівка (5 і 13 км на південь від Оріхова) і Мала Токмачка — Очеретувате (9 і 25 км на південний схід від Оріхова).

Також за даними російського військкора, українські війська закріпилися в Роботиному і ведуть наступ на Новопрокопівку, рухаючись на південь.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 серпня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 26 серпня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 6:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 25.08.2023:

Упродовж доби російські окупанти завдали два ракетні та 39 авіаційних ударів, здійснили 70 обстріли з РСЗВ по Україні.

"В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил сьогодні знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 1 ударний БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в вечірньому зведенні Генштабу.

Через російські обстріли є жертви серед мирних жителів, а також руйнування цивільної інфраструктури. Таким чином ймовірність нових ударів РФ залишається високою.

Українські захисники пересуваються на танках на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генштабі також розповіли, що упродовж доби сталося 35 бойових зіткнень.

На Лиманському (біля Новоєгорівки Луганської області), Бахмутському (в районі Кліщіївки Донецької області), Авдіївському (в районі Первомайського Донецької області), Мар’їнському (біля Мар’їнки Донецької області) та Шахтарському (поблизу Вугледара Донецької області) напрямках окупанти намагалися наступати, проте безуспішно.

Ворог безжально завдає авіаційних, артилерійських та мінометних ударів по прифронтових населених пунктах на усіх напрямках фронту.

Українські бійці на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському напрямку.

За день авіація Сил оборони України завдала десять ударів по окупантах та один — по ЗРК ворога.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника", — додали в Генштабі.

Українські військові б'ють по ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочу поїздку на Куп'янський та Лиманський напрямки. Він розповів, що відбувається на Східному напрямку.