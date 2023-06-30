Онлайн карти бойових дій в Україні на 30 червня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 29 червня.

Читайте також:

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 30 червня: DeepState

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Роздолівки та Білогорівки.

Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Лимана і Роздолівки на Донеччині.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Бахмута.

Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори та Диліївки Донецької області.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, а також Побєди та Новомихайлівки.

У той же час, ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Невельського, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 30 червня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли понад 5 населених пунктів, серед яких:

Степове,

Авдіївка,

Водяне Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Молодіжного та Антонівки Херсонської області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 30 червня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та на 1500 метрів у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки.

Також російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні операції поблизу Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка — Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу:

Авдіївки,

Сіверного (6 км на захід від Авдіївки),

Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки),

Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські війська здійснили обмежені наземні удари на заході Запорізької області.

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну більшість українців стикнулися з постковідними нервовими розладами. З війною ці стані тільки посилилися, статистика психічних розладів почала збільшуватися.

З вересня 2022 року, особливо з жовтня, після початку масованих атак росіян багато пацієнтів стали називати причиною порушення психічного стану — саме війну. А вже з березня-квітня 2023 року майже всі пацієнти почали бачити зміни стану саме під час війни. І в першу чергу це вже не панічні розлади, а депресивні, які посіли перше місце.