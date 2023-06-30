Онлайн карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 июня
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.
На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки.
Нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута.
Нанес авиационных ударов недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки.
В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: Liveuamap
На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых:
- Степное,
- Авдеевка,
- Водяное Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки.
Также российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции вблизи Роздолевки (32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка — Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:
- Авдеевки,
- Северного (6 км к западу от Авдеевки),
- Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки),
- Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).
Украинские войска совершили ограниченные наземные удары на западе Запорожской области.
Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину большинство украинцев столкнулись с постковидными нервными расстройствами. С войной эти состояния только усилились, статистика психических расстройств стала увеличиваться.
С сентября 2022 года, особенно с октября, после начала массированных атак россиян, многие пациенты стали называть причиной нарушения психического состояния — именно войну. А уже с марта-апреля 2023 почти все пациенты начали видеть изменения состояния именно во время войны. И в первую очередь это уже не панические расстройства, а депрессивные, занявшие первое место.