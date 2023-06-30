Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 июня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 30 июня

30 июня 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.

Читайте также:

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки.

Нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута.

Нанес авиационных ударов недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки.

В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: Liveuamap

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых:

  • Степное,
  • Авдеевка,
  • Водяное Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки.

Также российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции вблизи Роздолевки (32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка — Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

  • Авдеевки,
  • Северного (6 км к западу от Авдеевки),
  • Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки),
  • Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска совершили ограниченные наземные удары на западе Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину большинство украинцев столкнулись с постковидными нервными расстройствами. С войной эти состояния только усилились, статистика психических расстройств стала увеличиваться.

С сентября 2022 года, особенно с октября, после начала массированных атак россиян, многие пациенты стали называть причиной нарушения психического состояния — именно войну. А уже с марта-апреля 2023 почти все пациенты начали видеть изменения состояния именно во время войны. И в первую очередь это уже не панические расстройства, а депрессивные, занявшие первое место.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз