Онлайн карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 29 июня.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: DeepState

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Раздоловки и Белогоровки.

Нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Лимана и Раздолевки Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Бахмута.

Нанес авиационных ударов недалеко от Белой Горы и Дилиевки Донецкой области.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также Победы и Новомихайловки.

В то же время, враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Невельского, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: Liveuamap

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 5 населенных пунктов, среди которых:

Степное,

Авдеевка,

Водяное Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Молодежного и Антоновки Херсонской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 30 июня: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки.

Также российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные операции вблизи Роздолевки (32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка — Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи:

Авдеевки,

Северного (6 км к западу от Авдеевки),

Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки),

Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска совершили ограниченные наземные удары на западе Запорожской области.

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, еще до начала полномасштабного вторжения в Украину большинство украинцев столкнулись с постковидными нервными расстройствами. С войной эти состояния только усилились, статистика психических расстройств стала увеличиваться.

С сентября 2022 года, особенно с октября, после начала массированных атак россиян, многие пациенты стали называть причиной нарушения психического состояния — именно войну. А уже с марта-апреля 2023 почти все пациенты начали видеть изменения состояния именно во время войны. И в первую очередь это уже не панические расстройства, а депрессивные, занявшие первое место.