Онлайн-карти бойових дій в Україні на 31 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 31 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 31 липня: DeepState

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали:

Фиголівка,

Новомлинськ,

Западне,

Кіндрашівка,

Куп’янськ на Харківщині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Іванівки, Серебрянки і Спірного на Донеччині.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори та Костянтинівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 31 липня: Liveuamap

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема:

Керамік,

Авдіївка,

Водяне,

Карлівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 31 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, на окремих ділянках заявляли про наступ.

Українські військові джерела повідомили, що українські війська досягають невеликих успіхів на південному фланзі Бахмуту і поступово просуваються у Бердянському (район західної частини Донецької – східної Запорізької області) та Мелітопольському (на західній частині Запорізької області) напрямках.

Повідомляється, що російські війська продовжували наступ на лінії Сватове — Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута і не досягли підтверджених успіхів. Українські військові джерела повідомили, що українські війська досягають невеликих, але постійних успіхів на південному фланзі Бахмуту і що російські сили продовжують стягувати резерви в цей район.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели контрнаступальні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької області, але 30 липня не підтвердили наступ. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються на Бердянському напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Українські війська вели наступальні дії на заході Запорізької області. Ганна Маляр повідомила, що українські війська поступово просуваються на Мелітопольському напрямку.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 липня, ворог знову безпідставно атакував Зміїний. Військові зазначають, що це вже третя атака острова за останній місяць. У ЗСУ повідомили, що удару було завдано з тактичної авіації. Окупанти скинули на острів дві авіабомби невстановленого зразка.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

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