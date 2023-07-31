Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 31 июля.

Читайте также:

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: DeepState

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:

Фиголовка,

Новомлынск,

Западное,

Кондрашовка,

Купянск Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

Керамик,

Авдеевка,

Водяное,

Карловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта, на отдельных участках заявляли о наступлении.

Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших успехов на южном фланге Бахмута и постепенно продвигаются в Бердянском (район западной части Донецкой — восточной Запорожской области) и Мелитопольском (на западной части Запорожской области) направлениях.

Сообщается, что российские войска продолжали наступление на линии Сватово — Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших, но постоянных успехов на южном фланге Бахмута, и что российские силы продолжают стягивать резервы в этот район.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели контрследующие операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской области, но 30 июля не подтвердили наступление. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области. Анна Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются на Мелитопольском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, 30 июля, враг снова безосновательно атаковал Змеиный. Военные отмечают, что это уже третья атака острова за последний месяц. В ВСУ сообщили, что удар был нанесен с тактической авиации. Оккупанты сбросили на остров две авиабомбы неустановленного образца.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.