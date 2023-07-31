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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 31 июля

31 июля 2023 06:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. В режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 31 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: DeepState

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись:

  • Фиголовка,
  • Новомлынск,
  • Западное,
  • Кондрашовка,
  • Купянск Харьковской области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Ивановки, Серебрянки и Спорного Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки, Белой Горы и Константиновки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: Liveuamap

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности:

  • Керамик,
  • Авдеевка,
  • Водяное,
  • Карловка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и Победы Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 31 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта, на отдельных участках заявляли о наступлении.

Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших успехов на южном фланге Бахмута и постепенно продвигаются в Бердянском (район западной части Донецкой — восточной Запорожской области) и Мелитопольском (на западной части Запорожской области) направлениях.

Сообщается, что российские войска продолжали наступление на линии Сватово — Кременная, но подтвержденных успехов не добились.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и не добились подтвержденных успехов. Украинские военные источники сообщили, что украинские войска достигают небольших, но постоянных успехов на южном фланге Бахмута, и что российские силы продолжают стягивать резервы в этот район.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели контрследующие операции в районе западной границы Донецкой и Восточной Запорожской области, но 30 июля не подтвердили наступление. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются на Бердянском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинские войска вели наступательные действия на западе Запорожской области. Анна Маляр сообщила, что украинские войска постепенно продвигаются на Мелитопольском направлении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, 30 июля, враг снова безосновательно атаковал Змеиный. Военные отмечают, что это уже третья атака острова за последний месяц. В ВСУ сообщили, что удар был нанесен с тактической авиации. Оккупанты сбросили на остров две авиабомбы неустановленного образца.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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