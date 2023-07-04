Онлайн карти бойових дій в Україні на 4 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 4 липня.

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Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 липня: DeepState

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Мар’їнському напрямку, не зважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема:

Красногорівка,

Георгіївка,

Максимільянівка,

Побєда Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 липня: Liveuamap

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Онлайн-карти бойових дій в Україні на 4 липня: ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Українські та російські сили продовжували обмежені атаки на лінії Сватове-Кремінна та на південь від Кремінної. Російське МО стверджувало, що російські сили відбили українські атаки поблизу:

Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної),

Торського (14 км на захід від Кремінної),

Ямполівки ( 17 км на захід від Кремінної),

Золотарівка (16 км на південь від Кремінної).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Авдіївки та українські війська відбили 14 російських наземних атак біля Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Українські війська здійснили обмежені наземні атаки на заході Запорізької області. Маляр повідомила, що українські війська вели наступальні операції в напрямку Новоданилівка (6 км на південь від Оріхова) і Роботине (12 км на південь від Оріхова).

Карта бойових дій від ISW. Фото: Скриншот

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.

За його словами, українські військові зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів. До того ж вони намагаються прорвати ворожі лінії.