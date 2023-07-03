Глава Військового комітету НАТО похвалив контрнаступ ЗСУ

Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що український контрнаступ проти російських окупантів є складним через наземні міни та інші перешкоди. За його словами, бійці ЗСУ діють з обережністю, тому це правильно.

Про це повідомляє Reuters.

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"Контрнаступ — це складно… Люди не повинні думати, що це легка прогулянка. Це ніколи не буде так", — наголосив Бауер.

За його словами, українські військові зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів. До того ж вони намагаються прорвати ворожі лінії.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", — додав Бауер.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні оглядачі. За його словами, українські військові навмисне просуваються мінними дорогами та короткими відстанями.

Також ми писали, що за минулий тиждень українські війська звільнили від російської окупації понад 30 квадратних кілометрів. Особливо успішним був контрнаступ Збройних сил України на південному фронті.

Додамо, українські військові продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку. Сили оборони досягли певного успіху.