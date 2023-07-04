Онлайн карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 4 июля.

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Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности:

Красногоровка,

Георгиевка,

Макеевка,

Победа в Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: Liveuamap

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности:

Невское,

Белогоровка Луганской области

Верхнекаменное,

Берестовое,

Раздоловка Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки поблизости:

Макеевки (22 км северо-западнее Кременной),

Торского (14 км к западу от Кременной),

Ямполевки (17 км к западу от Кременной),

Золотаровка (16 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и украинские войска отразили 14 российских наземных атак у Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что украинские войска вели наступательные операции в направлении Новоданиловки (6 км к югу от Орехова) и Роботине (12 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление против российских оккупантов сложно из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.

По его словам, украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров. К тому же, они пытаются прорвать вражеские линии.