Онлайн карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 июля
За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 4 июля.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.
На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.
На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности:
- Красногоровка,
- Георгиевка,
- Макеевка,
- Победа в Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: Liveuamap
На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности:
- Невское,
- Белогоровка Луганской области
- Верхнекаменное,
- Берестовое,
- Раздоловка Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.
Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки поблизости:
- Макеевки (22 км северо-западнее Кременной),
- Торского (14 км к западу от Кременной),
- Ямполевки (17 км к западу от Кременной),
- Золотаровка (16 км к югу от Кременной).
Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и украинские войска отразили 14 российских наземных атак у Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).
Украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что украинские войска вели наступательные операции в направлении Новоданиловки (6 км к югу от Орехова) и Роботине (12 км к югу от Орехова).
Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление против российских оккупантов сложно из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.
По его словам, украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров. К тому же, они пытаются прорвать вражеские линии.