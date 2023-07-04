Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 июля arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 4 июля

4 июля 2023 05:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Онлайн карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

За важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 4 июля.

Читайте также:

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: DeepState

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия юго-восточнее Орехово-Василовки и западнее Бахмута. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, наши защитники отразили все 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности:

  • Красногоровка,
  • Георгиевка,
  • Макеевка,
  • Победа в Донецкой области.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: Liveuamap

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности:

  • Невское,
  • Белогоровка Луганской области
  • Верхнекаменное,
  • Берестовое,
  • Раздоловка Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Онлайн-карты боевых действий в Украине на 4 июля: ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские войска вели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на четырех участках фронта.

Украинские и российские силы продолжали ограниченные атаки на линии Сватово-Кременная и к югу от Кременной. Российское МО утверждало, что российские силы отразили украинские атаки поблизости:

  • Макеевки (22 км северо-западнее Кременной),
  • Торского (14 км к западу от Кременной),
  • Ямполевки (17 км к западу от Кременной),
  • Золотаровка (16 км к югу от Кременной).
Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Авдеевки и украинские войска отразили 14 российских наземных атак у Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Украинские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что украинские войска вели наступательные операции в направлении Новоданиловки (6 км к югу от Орехова) и Роботине (12 км к югу от Орехова).

Карта боевых действий от ISW. Фото: Скриншот

Напомним, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что контрнаступление против российских оккупантов сложно из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.

По его словам, украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров. К тому же, они пытаются прорвать вражеские линии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз