Онлайн карти бойових дій в Україні на 5 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 5 липня.

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DeepState

Тривають локальні бої в Серебрянському лісництві. Ворог обстрілював Андріївку та Новоселівське.

На Бахмутському відтинку ворог відступає біля Хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх ще зарано. Ситуація біля Берхівки мала суттєву затримку у відображенні. Йдуть бої за висоти 215.7 та 233.3 біля Кліщіївки.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу на Авдіївському відтинку. Північніше Опитного 53 ОМБр відкинула ворога місяць тому і вже можна про це казати.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного.

По ситуації з ЗАЕС слід дотримуватися всіх рекомендацій з безпеки та бути готовими до будь-чого, адже ворог готовий на все.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

на південь до Новоселівського, Нововодяного, на захід до Діброви Луганської області;

на північний схід від Серебрянського лісництва та поблизу Веселого, Григорівки, Богданівки, на захід до Ягідного, Іванівського та на південний схід від Білої Гори, Мар'їнки, Рівнопілля Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та на південь від Кремінної.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Російські та українські сили посилили наземні атаки в районі Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті загострилася, російські та українські сили борються за ініціативу та контроль над місцевістю. Так, ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі — тривають бої.

Українські сили відбили 9 атак російських військ поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, на захід від Ягідного та на південний схід від Білої Гори.

ЗСУ вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях. Російські військкори стверджували, що українські війська просунулися в районі Дубово-Василівки.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. ЗСУ тримали оборону від наступальних дій росіян поблизу Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар’їнки.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Українські війська продовжували контрнаступ в районі Оріхова на заході Запорізької області. Російські військові обстрілюють українські позиції на південь від Оріхова, що свідчить про те, що українські сили просунулися на 2 км на північ від Роботиного.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що Збройні Сили України потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно. Це є найсильніший виклик для такого демократичного та відкритого суспільства, як в Україні.