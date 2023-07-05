Онлайн карти бойових дій в Україні на 5 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 5 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 5 липня.
DeepState
Тривають локальні бої в Серебрянському лісництві. Ворог обстрілював Андріївку та Новоселівське.
На Бахмутському відтинку ворог відступає біля Хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх ще зарано. Ситуація біля Берхівки мала суттєву затримку у відображенні. Йдуть бої за висоти 215.7 та 233.3 біля Кліщіївки.
Ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу на Авдіївському відтинку. Північніше Опитного 53 ОМБр відкинула ворога місяць тому і вже можна про це казати.
На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного.
По ситуації з ЗАЕС слід дотримуватися всіх рекомендацій з безпеки та бути готовими до будь-чого, адже ворог готовий на все.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:
- на південь до Новоселівського, Нововодяного, на захід до Діброви Луганської області;
- на північний схід від Серебрянського лісництва та поблизу Веселого, Григорівки, Богданівки, на захід до Ягідного, Іванівського та на південний схід від Білої Гори, Мар'їнки, Рівнопілля Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та на південь від Кремінної.
Російські та українські сили посилили наземні атаки в районі Бахмута. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ситуація в Бахмуті загострилася, російські та українські сили борються за ініціативу та контроль над місцевістю. Так, ЗСУ наступають на південному фланзі Кліщіївки, а на північному фланзі — тривають бої.
Українські сили відбили 9 атак російських військ поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, на захід від Ягідного та на південний схід від Білої Гори.
ЗСУ вели наступальні дії на північ і південь від Бахмута, закріплюючись на нових позиціях. Російські військкори стверджували, що українські війська просунулися в районі Дубово-Василівки.
Окупанти продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка — Донецьк. ЗСУ тримали оборону від наступальних дій росіян поблизу Авдіївки та відбили 15 російських наземних атак поблизу Мар’їнки.
Українські війська продовжували контрнаступ в районі Оріхова на заході Запорізької області. Російські військові обстрілюють українські позиції на південь від Оріхова, що свідчить про те, що українські сили просунулися на 2 км на північ від Роботиного.
Нагадаємо, що Збройні Сили України потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно. Це є найсильніший виклик для такого демократичного та відкритого суспільства, як в Україні.