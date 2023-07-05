Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 5 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 5 июля.
DeepState
Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.
На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещеевки.
Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опытного 53 ОМБр отбросила врага месяц назад и уже можно об этом говорить.
На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.
По ситуации с ЗАЭС следует соблюдать все рекомендации по безопасности и быть готовыми к чему-либо, ведь враг готов на все.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:
- на юг до Новоселовского, Нововодяного, на запад к Диброве Луганской области;
- северо-восточнее Серебрянского лесничества и вблизи Веселого, Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Марьинки, Ровнополья Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и к югу от Кременной.
Российские и украинские силы ужесточили наземные атаки в районе Бахмута. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострилась, российские и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Так, ВСУ наступают на южном фланге Клещеевки, а на северном фланге — продолжаются бои.
Украинские силы отразили 9 атак российских войск вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, к западу от Ягодного и к юго-востоку от Белой Горы.
ВСУ вели наступательные действия к северу и от Бахмута, закрепляясь на новых позициях. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись в районе Дубово-Василовки.
Оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. ВСУ держали оборону от наступательных действий россиян вблизи Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.
Украинские войска продолжали контрнаступление в районе Орехова на западе Запорожской области. Российские военные обстреливают украинские позиции к югу от Орехова, что свидетельствует о том, что украинские силы продвинулись на 2 км севернее Роботиного.
Напомним, что Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.