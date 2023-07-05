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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 5 июля

5 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 5 июля.

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DeepState

Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.

На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опытного 53 ОМБр отбросила врага месяц назад и уже можно об этом говорить.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.

По ситуации с ЗАЭС следует соблюдать все рекомендации по безопасности и быть готовыми к чему-либо, ведь враг готов на все.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на юг до Новоселовского, Нововодяного, на запад к Диброве Луганской области;
  • северо-восточнее Серебрянского лесничества и вблизи Веселого, Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Марьинки, Ровнополья Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и к югу от Кременной.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Российские и украинские силы ужесточили наземные атаки в районе Бахмута. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострилась, российские и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Так, ВСУ наступают на южном фланге Клещеевки, а на северном фланге — продолжаются бои.

Украинские силы отразили 9 атак российских войск вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, к западу от Ягодного и к юго-востоку от Белой Горы.

ВСУ вели наступательные действия к северу и от Бахмута, закрепляясь на новых позициях. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись в районе Дубово-Василовки.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. ВСУ держали оборону от наступательных действий россиян вблизи Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Украинские войска продолжали контрнаступление в районе Орехова на западе Запорожской области. Российские военные обстреливают украинские позиции к югу от Орехова, что свидетельствует о том, что украинские силы продвинулись на 2 км севернее Роботиного.

Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.

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