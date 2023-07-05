Онлайн-карты боевых действий в Украине на 5 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 5 июля.

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DeepState

Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.

На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещеевки.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опытного 53 ОМБр отбросила врага месяц назад и уже можно об этом говорить.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.

По ситуации с ЗАЭС следует соблюдать все рекомендации по безопасности и быть готовыми к чему-либо, ведь враг готов на все.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

на юг до Новоселовского, Нововодяного, на запад к Диброве Луганской области;

северо-восточнее Серебрянского лесничества и вблизи Веселого, Григоровки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Марьинки, Ровнополья Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная и к югу от Кременной.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Российские и украинские силы ужесточили наземные атаки в районе Бахмута. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ситуация в Бахмуте обострилась, российские и украинские силы борются за инициативу и контроль над местностью. Так, ВСУ наступают на южном фланге Клещеевки, а на северном фланге — продолжаются бои.

Украинские силы отразили 9 атак российских войск вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, к западу от Ягодного и к юго-востоку от Белой Горы.

ВСУ вели наступательные действия к северу и от Бахмута, закрепляясь на новых позициях. Российские военкоры утверждали, что украинские войска продвинулись в районе Дубово-Василовки.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Оккупанты продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка — Донецк. ВСУ держали оборону от наступательных действий россиян вблизи Авдеевки и отразили 15 российских наземных атак вблизи Марьинки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Украинские войска продолжали контрнаступление в районе Орехова на западе Запорожской области. Российские военные обстреливают украинские позиции к югу от Орехова, что свидетельствует о том, что украинские силы продвинулись на 2 км севернее Роботиного.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются на юге, однако из-за безопасности личного состава и самих операций Генштаб не может подтверждать такие данные оперативно. Это сильнейший вызов для такого демократического и открытого общества, как в Украине.