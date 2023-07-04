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Маляр назвала напрямок, де є просування у ЗСУ

4 липня 2023 15:24
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Маляр розповіла про просування
Українські військові працюють на одній із ділянок фронту. Фото: ЗСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Збройні Сили України потроху просуваються на півдні, однак через безпеку особового складу та самих операцій Генштаб не може підтверджувати такі дані оперативно. Це є найсильніший виклик для такого демократичного та відкритого суспільства, як в Україні.

Про це сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр на одній із панелей форуму "Лідерство жінок під час війни", передають Новини.LIVE.

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Маляр відмітила, що в коло її обов'язків входить у тому числі робота з інформаційним фронтом і пріоритетом у цьому напрямку є безпека ЗСУ та наших операцій.

Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Організатори форуму "Лідерство жінок під час війни"

"І тут постає найсильніший виклик, адже нашому демократичному та відкритому суспільству вкрай складно пояснювати, чому ми мовчимо три дні. Ми дійсно на півдні трошки просуваємося, але вам про це ще не говоримо. Доводиться жертвувати усім заради безпеки ЗСУ, бо є це пріоритет", — сказала Маляр.
 

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр розповіла, що наразі у ЗСУ служать 42 тисячі жінок, серед яких 5 тисяч перебувають на фронті на передових позиціях. Разом із цивільними працівницями ця цифра сягає до 60 тисяч. 

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