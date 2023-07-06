Онлайн-карти бойових дій в Україні на 6 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 6 липня.

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DeepState

Наразі оновлень по онлайн-картах від DeepState немає, однак ми одразу опублікуємо зведення, коли воно з'явиться.

Поки що нагадаємо основні події фронту станом на 5 липня:

Тривають локальні бої в Серебрянському лісництві. Ворог обстрілював Андріївку та Новоселівське.

На Бахмутському відтинку ворог відступає біля Хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх ще зарано. Ситуація біля Берхівки мала суттєву затримку у відображенні. Йдуть бої за висоти 215.7 та 233.3 біля Кліщіївки.

Ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу на Авдіївському відтинку. Північніше Опитного 53 ОМБр відкинула ворога місяць тому і вже можна про це казати.

На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: Скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:

на південь до Новоселівського, на захід до Нововодяного та на південь до Діброви Луганської області;

біля Оріхово-Василівки та Богданівки, Авдіївки, Мар'їнки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: Скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове. ЗСУ відбили наступ російських військ на південь від Новоселівського, на захід від Нововодяного та на Новоєгорівку.

Російські та українські сили продовжували вести бойові дії навколо Кремінної. Так, окупанти безуспішно атакували українські позиції на південь від Діброви

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Українські війська провели успішну наступальну операцію в районі Бахмута. ЗСУ просунулися на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.

Українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Оріхово-Василівки та на південь від Берхівки. Генштаб повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут і закріпилися на нових позиціях.

Російські військкори повідомили, що українські війська звільнили важливу висоту поблизу Кліщіївки, але не звільнили сам населений пункт.

Карта боїв, Бахмутський напрямок

Інфографіка: ISW

Російські та українські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. ЗСУ просунулися на захід від Веселого.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що українські військові продовжують свій успішний контрнаступ на окупантів. Так під Бахмутом ЗСУ посунули загарбників та показали, який вигляд мають їхні позиції у лісосмузі.