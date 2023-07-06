Онлайн-карти бойових дій в Україні на 6 липня: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 6 липня
За важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 6 липня.
DeepState
Наразі оновлень по онлайн-картах від DeepState немає, однак ми одразу опублікуємо зведення, коли воно з'явиться.
Поки що нагадаємо основні події фронту станом на 5 липня:
- Тривають локальні бої в Серебрянському лісництві. Ворог обстрілював Андріївку та Новоселівське.
- На Бахмутському відтинку ворог відступає біля Хромового та Берхівки, але говорити про конкретний успіх ще зарано. Ситуація біля Берхівки мала суттєву затримку у відображенні. Йдуть бої за висоти 215.7 та 233.3 біля Кліщіївки.
- Ворог продовжує штурмувати Авдіївську дугу зі сходу на Авдіївському відтинку. Північніше Опитного 53 ОМБр відкинула ворога місяць тому і вже можна про це казати.
- На Запорізькому — тривають бої північніше Роботиного.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
ЗСУ мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку.
Російські війська ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Українські військові провели 40 бойових зіткнень з російськими військами:
- на південь до Новоселівського, на захід до Нововодяного та на південь до Діброви Луганської області;
- біля Оріхово-Василівки та Богданівки, Авдіївки, Мар'їнки Донецької області.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили наступ на лінії Куп’янськ-Сватове. ЗСУ відбили наступ російських військ на південь від Новоселівського, на захід від Нововодяного та на Новоєгорівку.
Російські та українські сили продовжували вести бойові дії навколо Кремінної. Так, окупанти безуспішно атакували українські позиції на південь від Діброви
Українські війська провели успішну наступальну операцію в районі Бахмута. ЗСУ просунулися на південний захід від Берхівки, на захід від Ягідного і на південний захід від Бахмута.
Українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Оріхово-Василівки та на південь від Берхівки. Генштаб повідомив, що українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут і закріпилися на нових позиціях.
Російські військкори повідомили, що українські війська звільнили важливу висоту поблизу Кліщіївки, але не звільнили сам населений пункт.
Російські та українські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. ЗСУ просунулися на захід від Веселого.
Нагадаємо, що українські військові продовжують свій успішний контрнаступ на окупантів. Так під Бахмутом ЗСУ посунули загарбників та показали, який вигляд мають їхні позиції у лісосмузі.