Онлайн-карты боевых действий в Украине на 6 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 6 июля.

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DeepState

Обновлений по онлайн-картам от DeepState пока нет, однако мы сразу опубликуем сведения, когда они появятся.

Пока напомним основные события фронта по состоянию на 5 июля:

Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.

На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещиевки.

Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опросного 53 ОМБр отбросило врага месяц назад и уже можно об этом говорить.

На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ преуспевают в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

на юг к Новоселовскому, на запад к Нововодяному и на юг к Диброве Луганской области;

возле Орехово-Василовки и Богдановки, Авдеевки, Марьинки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово. ВСУ отразили наступление российских войск к югу от Новоселовского, к западу от Нововодяного и Новоегоровку.

Российские и украинские силы продолжали вести боевые действия вокруг Кременной. Так, оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции к югу от Дибровы.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

Украинские войска провели успешную наступательную операцию в районе Бахмута. ВСУ продвинулись юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.

Украинские силы отразили российские атаки вблизи Богдановки, Орехово-Василовки и к югу от Берховки. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и закрепились на новых позициях.

Российские военкоры сообщили, что украинские войска освободили важную высоту вблизи Клищеевки, но не освободили сам населенный пункт.

Карта боев, Бахмутское направление

Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. ВСУ продвинулись к западу от Веселого.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военные продолжают свое успешное контрнаступление на оккупантов. Так, под Бахмутом ВСУ подвинули захватчиков и показали, как выглядят их позиции в лесополосе.