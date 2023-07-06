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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 июля

6 июля 2023 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Онлайн-карты боевых действий в Украине на 6 июля: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 6 июля.

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DeepState

Обновлений по онлайн-картам от DeepState пока нет, однако мы сразу опубликуем сведения, когда они появятся.

Пока напомним основные события фронта по состоянию на 5 июля:

  • Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.
  • На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещиевки.
  • Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опросного 53 ОМБр отбросило врага месяц назад и уже можно об этом говорить.
  • На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ преуспевают в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:

  • на юг к Новоселовскому, на запад к Нововодяному и на юг к Диброве Луганской области;
  • возле Орехово-Василовки и Богдановки, Авдеевки, Марьинки Донецкой области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: Скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово. ВСУ отразили наступление российских войск к югу от Новоселовского, к западу от Нововодяного и Новоегоровку.

Российские и украинские силы продолжали вести боевые действия вокруг Кременной. Так, оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции к югу от Дибровы.

Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Украинские войска провели успешную наступательную операцию в районе Бахмута. ВСУ продвинулись юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.

Украинские силы отразили российские атаки вблизи Богдановки, Орехово-Василовки и к югу от Берховки. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и закрепились на новых позициях.

Российские военкоры сообщили, что украинские войска освободили важную высоту вблизи Клищеевки, но не освободили сам населенный пункт.

Карта боев, Бахмутское направление
Инфографика: ISW

Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. ВСУ продвинулись к западу от Веселого.

Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Напомним, что украинские военные продолжают свое успешное контрнаступление на оккупантов. Так, под Бахмутом ВСУ подвинули захватчиков и показали, как выглядят их позиции в лесополосе.

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