Онлайн-карты боевых действий в Украине на 6 июля: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 6 июля
За важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 6 июля.
DeepState
Обновлений по онлайн-картам от DeepState пока нет, однако мы сразу опубликуем сведения, когда они появятся.
Пока напомним основные события фронта по состоянию на 5 июля:
- Продолжаются локальные бои в Серебрянском лесничестве. Враг обстреливал Андреевку и Новоселовское.
- На Бахмутском отрезке враг отступает у Хромового и Берховки, но говорить о конкретном успехе еще рано. Ситуация у Берховки имела существенную задержку в отражении. Идут бои за высоты 215.7 и 233.3 у Клещиевки.
- Враг продолжает штурмовать Авдеевскую дугу с востока на Авдеевском отрезке. Севернее Опросного 53 ОМБр отбросило врага месяц назад и уже можно об этом говорить.
- На Запорожском — продолжаются бои севернее Роботиного.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ преуспевают в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
Российские войска ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные провели 40 боевых столкновений с российскими войсками:
- на юг к Новоселовскому, на запад к Нововодяному и на юг к Диброве Луганской области;
- возле Орехово-Василовки и Богдановки, Авдеевки, Марьинки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили наступление на линии Купянск-Сватово. ВСУ отразили наступление российских войск к югу от Новоселовского, к западу от Нововодяного и Новоегоровку.
Российские и украинские силы продолжали вести боевые действия вокруг Кременной. Так, оккупанты безуспешно атаковали украинские позиции к югу от Дибровы.
Украинские войска провели успешную наступательную операцию в районе Бахмута. ВСУ продвинулись юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута.
Украинские силы отразили российские атаки вблизи Богдановки, Орехово-Василовки и к югу от Берховки. Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают вести наступательные действия к северу и югу от города Бахмут и закрепились на новых позициях.
Российские военкоры сообщили, что украинские войска освободили важную высоту вблизи Клищеевки, но не освободили сам населенный пункт.
Российские и украинские войска продолжили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. ВСУ продвинулись к западу от Веселого.
Напомним, что украинские военные продолжают свое успешное контрнаступление на оккупантов. Так, под Бахмутом ВСУ подвинули захватчиков и показали, как выглядят их позиции в лесополосе.