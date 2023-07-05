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Українські захисники показали, який вигляд мають позиції окупантів під Бахмутом

5 липня 2023 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські захисники показали, який вигляд мають позиції окупантів під Бахмутом
Позиції росіян під Бахмутом. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують свій успішний контрнаступ на окупантів. Так під Бахмутом ЗСУ посунули загарбників та показали, який вигляд мають їхні позиції у лісосмузі.

Відповідне відео опублікувала 3-тя окрема штурмова бригада

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Який вигляд мають позиції окупантів під Бахмутом

Після вдалого наступу українських військових на Бахмутському напрямку, ЗСУ показали, який вигляд мають позиції окупантів поблизу міста. 

Увага, відео нижче містить нецензурну лексику 

На відео видно занедбані та засмічені російські позиції, які вдалось захопити українській армії. У ворожих окопах лежать тіла окупантів, які навіть не намагались забрати. ЗСУ продовжують свій наступ.

Нагадаємо, нещодавно командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов заявив, що Бахмут повернеться під контроль України. Місто буде звільнене завдяки успішним діям українських Сил безпеки і оборони.

Окрім того, Сили оборони мають успіхи в районі Кліщіївки. Там українські військові уже закріплюються на досягнутих рубежах.

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