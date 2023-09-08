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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні: стан фронту на 8 вересня

8 вересня 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 08.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 вересня.

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DeepState

Станом на п'ятницю, 8 вересня, немає актуальних карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію як тільки вона з'явиться, а поки що нагадаємо про активні бойові дії станом на 07.09.2023 на Сватівському, Бахмутському, Бердянському та Запорізькому напрямках.

 На Сватівському — уточнено лінію зіткнення в Серебрянському лісництві. Біля Новоєгорівки триває головна битва за висоту 190.8.

На Бахмутському — триває витіснення ворога в Кліщіївці. Південніше селища ситуація важка, оскільки ворог продовжує стояти, опираючись на оборону вздовж залізничного полотна.

Карта бойових дій на Сватівському та Бахмутському напрямках від Deepstate
Карта бойових дій на Сватівському та Бахмутському напрямках від Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянському — розпочалися бойові зіткнення в районі Новодонецьке-Новомайорське.

На Запорізькому — Сили Оборони намагаються розширити клин біля Роботиного, завдаючи удару в бік Вербового та Новопрокопівки. Ворог з усіх сил намагається утримати 163-ті висоти.

Карта бойових дій на Бердянському та Запорізькому напрямках від Deepstate
Карта бойових дій на Бердянському та Запорізькому напрямках від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 8 вересня, російські окупанти ведуть наступальні дії в Донецькій і Луганській областях. Збройні сили України провели 39 бойових зіткнень з загарбниками поблизу:

  • Новоєгорівки Луганської області на Сватівському напрямку;
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Оріхово-Василівки Донецької області на Бахмутському напрямку;
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку;
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнки Донецької області на Мар'їнському напрямку.
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 8 вересня, продовжили наступ на Бахмутському напрямку та просунулися на північний захід від Кліщіївки (приблизно 5 км на південний захід від Бахмута).

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Українські захисники станом на 08.09.2023 продовжили контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку та просунулися вперед на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова).

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW
Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 8 вересня 2023 року слід очікувати пізніше, близько 06:30 ранку. Вечірнє зведення станом на 07.09.2023:

"Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних, 62 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться в повідомленні.

Таким чином зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України досить складна.

Техніка ЗСУ на передовій
Техніка ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Активні бойові дії тривають на всіх напрямках фронту. Так, Сили оборони України відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області на Лиманському напрямку, поблизу Синьківки на Куп’янському напрямку, в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області на Бахмутському напрямку, біля Новокалинового та Авдіївки Донецької області на Авдіївському напрямку.

Також ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку та в районі південніше Пречистівки на Шахтарському напрямку.

Однак ворог не припиняє обстрілювати Україну, використовуючи різні види озброєння, зокрема — міномети, артилерію та авіацію.

Український військовий цілиться в ворога з гвинтівки
Український військовий цілиться в ворога з гвинтівки. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Своєю чергою в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, а також продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, де звільняють українські території.

За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по окупантах та їхній техніці, а також по ЗРК.

"Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 5 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника", — повідомляють у Генштабі.

Українські захисники на танку їдуть на бойове завдання
Українські захисники на танку їдуть на бойове завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські військові успішно подолали захисні зміцнення російської армії та продовжують рух углиб території. Попри те, що динаміка просування може не відповідати початковим очікуванням, Україна все одно зміцнює свої позиції.

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