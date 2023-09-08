Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 сентября.
DeepState
По состоянию на пятницу, 8 сентября, нет актуальных карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним об активных боевых действиях по состоянию на 07.09.2023 на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.
На Сватовском — уточнена линия столкновения в Серебрянском лесничестве. У Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8.
На Бахмутском — продолжается вытеснение врага в Клещеевке. Южнее поселка ситуация тяжелая, поскольку враг продолжает стоять, опираясь на оборону вдоль железнодорожного полотна.
На Бердянском — начались боевые столкновения в районе Новодонецко-Новомайорское.
На Запорожском — Силы Обороны пытаются расширить клин у Роботино, нанося удар в сторону Вербового и Новопрокоповки. Враг изо всех сил пытается удержать 163-е высоты.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Вооруженные силы Украины провели 39 боевых столкновений с захватчиками вблизи:
- Новоегоровки Луганской области на Сватовском направлении;
- Орехово-Василовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
- Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении;
- Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 8 сентября, продолжили наступление на Бахмутском направлении и продвинулись северо-западнее Клещеевки (приблизительно 5 км юго-западнее Бахмута).
Украинские защитники по состоянию на 08.09.2023 продолжили контрнаступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись вперед к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2023 года
Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 8 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 07.09.2023:
"В течение суток произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.
Таким образом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины достаточно сложная.
Активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта. Так, Силы обороны Украины отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении, вблизи Синьковки на Купянском направлении, в районах Орехово-Василевки и Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении, возле Новокалинового и Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.
Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении и в районе южнее Пречистовки на Шахтерском направлении.
Однако враг не прекращает обстреливать Украину, используя разные виды вооружения, в частности минометы, артиллерию и авиацию.
В свою очередь в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, а также продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где освобождают украинские территории.
За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также по ЗРК.
"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.