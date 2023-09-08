Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 сентября.

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DeepState

По состоянию на пятницу, 8 сентября, нет актуальных карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним об активных боевых действиях по состоянию на 07.09.2023 на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском — уточнена линия столкновения в Серебрянском лесничестве. У Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8.

На Бахмутском — продолжается вытеснение врага в Клещеевке. Южнее поселка ситуация тяжелая, поскольку враг продолжает стоять, опираясь на оборону вдоль железнодорожного полотна.

Карта боевых действий на Сватовском и Бахмутском направлениях от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — начались боевые столкновения в районе Новодонецко-Новомайорское.

На Запорожском — Силы Обороны пытаются расширить клин у Роботино, нанося удар в сторону Вербового и Новопрокоповки. Враг изо всех сил пытается удержать 163-е высоты.

Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Вооруженные силы Украины провели 39 боевых столкновений с захватчиками вблизи:

Новоегоровки Луганской области на Сватовском направлении;

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Орехово-Василовки Донецкой области на Бахмутском направлении;

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.

Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 8 сентября, продолжили наступление на Бахмутском направлении и продвинулись северо-западнее Клещеевки (приблизительно 5 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские защитники по состоянию на 08.09.2023 продолжили контрнаступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись вперед к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 8 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 07.09.2023:

"В течение суток произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Таким образом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины достаточно сложная.

Техника ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта. Так, Силы обороны Украины отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении, вблизи Синьковки на Купянском направлении, в районах Орехово-Василевки и Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении, возле Новокалинового и Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении и в районе южнее Пречистовки на Шахтерском направлении.

Однако враг не прекращает обстреливать Украину, используя разные виды вооружения, в частности минометы, артиллерию и авиацию.

Украинский военный целится во врага из винтовки. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, а также продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где освобождают украинские территории.

За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также по ЗРК.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — сообщают в Генштабе.

Украинские защитники на танке едут на боевое задание. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.