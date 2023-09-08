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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 8 сентября

8 сентября 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 8 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 сентября.

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DeepState

По состоянию на пятницу, 8 сентября, нет актуальных карт DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним об активных боевых действиях по состоянию на 07.09.2023 на Сватовском, Бахмутском, Бердянском и Запорожском направлениях.

На Сватовском — уточнена линия столкновения в Серебрянском лесничестве. У Новоегоровки продолжается главная битва за высоту 190.8.

На Бахмутском — продолжается вытеснение врага в Клещеевке. Южнее поселка ситуация тяжелая, поскольку враг продолжает стоять, опираясь на оборону вдоль железнодорожного полотна.

Карта боевых действий на Сватовском и Бахмутском направлениях от Deepstate
Карта боевых действий на Сватовском и Бахмутском направлениях от Deepstate. Фото: скриншот

На Бердянском — начались боевые столкновения в районе Новодонецко-Новомайорское.

На Запорожском — Силы Обороны пытаются расширить клин у Роботино, нанося удар в сторону Вербового и Новопрокоповки. Враг изо всех сил пытается удержать 163-е высоты.

Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Deepstate
Карта боевых действий на Бердянском и Запорожском направлениях от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ведут наступательные действия в Донецкой и Луганской областях. Вооруженные силы Украины провели 39 боевых столкновений с захватчиками вблизи:

  • Новоегоровки Луганской области на Сватовском направлении;
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Орехово-Василовки Донецкой области на Бахмутском направлении;
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении;
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении.
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Марьинском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что украинские военные по состоянию на сегодня, 8 сентября, продолжили наступление на Бахмутском направлении и продвинулись северо-западнее Клещеевки (приблизительно 5 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Украинские защитники по состоянию на 08.09.2023 продолжили контрнаступательные действия на Запорожском направлении и продвинулись вперед к северо-западу от Вербового (18 км к юго-западу от Орехова).

Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW
Карта боевых действий на Запорожском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 сентября 2023 года

Актуальное возведение Генштаба ВСУ на 8 сентября 2023 следует ожидать позже, около 06:30 утра. Вечерняя сводка по состоянию на 07.09.2023:

"В течение суток произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Таким образом, оперативная обстановка на востоке и юге Украины достаточно сложная.

Техника ВСУ на передовой
Техника ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Активные боевые действия продолжаются по всем направлениям фронта. Так, Силы обороны Украины отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области на Лиманском направлении, вблизи Синьковки на Купянском направлении, в районах Орехово-Василевки и Клещеевки Донецкой области на Бахмутском направлении, возле Новокалинового и Авдеевки Донецкой области на Авдеевском направлении.

Также ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области на Марьинском направлении и в районе южнее Пречистовки на Шахтерском направлении.

Однако враг не прекращает обстреливать Украину, используя разные виды вооружения, в частности минометы, артиллерию и авиацию.

Украинский военный целится во врага из винтовки
Украинский военный целится во врага из винтовки. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В свою очередь в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, а также продолжают наступать на Мелитопольском направлении, где освобождают украинские территории.

За сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по оккупантам и их технике, а также по ЗРК.

"Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника", — сообщают в Генштабе.

Украинские защитники на танке едут на боевое задание
Украинские защитники на танке едут на боевое задание. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.

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