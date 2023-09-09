Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 09.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 9 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 9 вересня.

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DeepState

Станом на суботу, 9 вересня, оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки Харківської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційного поблизу біля Білої Гори Донецької області.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на сьогодні, 9 вересня, на Авдіївському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 09.09.23, українські сили продовжували просуватися на південь від Бахмута та на південь від Роботиного в західній Запорізькій області.

Російські війська продовжували наступ на лінії Куп’янськ-Сватове, але не досягли підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки (9 км на північний схід від Куп’янська) та Новоєгорівки (16 км на південний захід від Сватового).

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Російські джерела стверджували, що українські війська активізували наступальні дії та просунулися вздовж кордону Донецько-Запорізької області. Російські мілблогери стверджували, що українські війська активізували наступальні дії на лінії Новодонецьке-Новомайорське.

Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 вересня 2023 року

Актуальне зведення Генштабу ЗСУ на 9 вересня 2023 року: протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнення.

Повідомляється, що ворог завдав:

13 ракетних,

64 авіаційних ударів,

здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районах Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки та південно-східніше Діброви, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Військові ЗСУ на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, продовжують тиснути на ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю.

Українські бійці готуються до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено:

1 склад боєприпасів,

9 артилерійських засобів,

6 пунктів управління,

1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Українські бійці нищать ворога. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові успішно подолали захисні зміцнення російської армії та продовжують рух углиб території. Попри те, що динаміка просування може не відповідати початковим очікуванням, Україна все одно зміцнює свої позиції.