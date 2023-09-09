Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 сентября.

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DeepState

По состоянию на субботу, 9 сентября, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар возле Белой Горы Донецкой области.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 9 сентября, на Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 09.09.23, украинские силы продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Работиного в Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Клищиевки и Андреевки.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские источники утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия и продвинулись вдоль границы Донецко-Запорожской области. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия на линии Новодонецко-Новомайорское.

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября 2023 года: за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Сообщается, что враг нанес:

13 ракетных,

64 авиационных ударов,

совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Военные ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают оказывать давление на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские бойцы готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:

1 склад боеприпасов,

9 артиллерийских средств,

6 пунктов управления,

1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.