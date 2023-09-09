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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 9 сентября

9 сентября 2023 07:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 сентября.

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DeepState

По состоянию на субботу, 9 сентября, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.

карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области.

Карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар возле Белой Горы Донецкой области.

Карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

На сегодня, 9 сентября, на Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

Карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 09.09.23, украинские силы продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Работиного в Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).

Карта боевых действий по состоянию на 9 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Клищиевки и Андреевки.

Карта боевых действий на 9 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские источники утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия и продвинулись вдоль границы Донецко-Запорожской области. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия на линии Новодонецко-Новомайорское.

Карта боевых действий по состоянию на 9 сентября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября 2023 года: за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Сообщается, что враг нанес:

  • 13 ракетных,
  • 64 авиационных ударов,
  • совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Военные ВСУ на боевом задании
Военные ВСУ на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают оказывать давление на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.

Украинские бойцы готовятся к бою
Украинские бойцы готовятся к бою. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:

  • 1 склад боеприпасов,
  • 9 артиллерийских средств,
  • 6 пунктов управления,
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.

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