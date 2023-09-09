Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 09.09.2023: DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине: состояние фронта на 9 сентября
Появились актуальные карты боевых действий на утро 9 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 9 сентября.
DeepState
По состоянию на субботу, 9 сентября, оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационный удар возле Белой Горы Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
На сегодня, 9 сентября, на Авдеевском направлении наши защитники отбили атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 09.09.23, украинские силы продолжали продвигаться к югу от Бахмута и к югу от Работиного в Запорожской области.
Российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово, но не достигли подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска) и Новоегоровки (16 км юго-западнее Сватового).
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Клищиевки и Андреевки.
Российские источники утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия и продвинулись вдоль границы Донецко-Запорожской области. Российские милблогеры утверждали, что украинские войска активизировали наступательные действия на линии Новодонецко-Новомайорское.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 сентября 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ на утро 9 сентября 2023 года: за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
Сообщается, что враг нанес:
- 13 ракетных,
- 64 авиационных ударов,
- совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Синьковки, Новоегоровки, Орехово-Василовки и юго-восточнее Дибровы, а также вернуть под свой контроль позиции в районах Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают оказывать давление на врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем были поражены:
- 1 склад боеприпасов,
- 9 артиллерийских средств,
- 6 пунктов управления,
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Напомним, что украинские военные успешно преодолели защитные укрепления российской армии и продолжают движение вглубь территории. Несмотря на то, что динамика продвижения может не соответствовать исходным ожиданиям, Украина все равно укрепляет свои позиции.