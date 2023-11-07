Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — успіхи ЗСУ станом на сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 листопада.
DeepState
Станом на 07.11.2023 немає актуальних карт DeepState, однак ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться. А поки що нагадаємо ключові події станом на 6 листопада.
Як повідомлялося, російські окупанти продовжують тиснути біля Степового на Авдіївському напрямку. Не припиняються штурми біля Водяного-Опитного.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові станом на вівторок, 7 листопада, провели 57 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:
- Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку,
- Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,
- Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,
- Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
- Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,
- Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 7 листопада, відновили деякі втрачені позиції на Авдіївському напрямку.
За словами російського військкора, ЗСУ контратакували поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки), змусивши російських окупантів відійти з частини залізничної колії.
Оперативна ситуація в Україні станом на 7 листопада 2023 року
Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 листопада 2023 року.
За добу сталось 78 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:
- на Куп’янському — близько 20 атак в районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки;
- на Бахмутському — пёять атак біля Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Андріївки, ЗСУ своєю чергою продовжують контрнаступати південніше;
- на Авдіївському — понад 20 атак в районах Степового, Авдіївки, Тоненького;
- на Мар’їнському — понад 25 атак біля Красногорівки та Мар’їнки;
- на Шахтарському та Запорізькому — понад 10 атак поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового.
Нагадаємо, що в New York Times опублікували карту змін контрольованих територій з січня 2023 року.
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