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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — успіхи ЗСУ станом на сьогодні

7 листопада 2023 07:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 листопада.

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DeepState

Станом на 07.11.2023 немає актуальних карт DeepState, однак ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться. А поки що нагадаємо ключові події станом на 6 листопада.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують тиснути біля Степового на Авдіївському напрямку. Не припиняються штурми біля Водяного-Опитного.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на вівторок, 7 листопада, провели 57 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

  • Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку,
  • Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,
  • Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,
  • Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,
  • Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,
  • Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.
Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap
Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 7 листопада, відновили деякі втрачені позиції на Авдіївському напрямку.

За словами російського військкора, ЗСУ контратакували поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки), змусивши російських окупантів відійти з частини залізничної колії.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 листопада 2023 року.

Українські військові лаштують зброю на фронті
Українські військові лаштують зброю на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 78 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — близько 20 атак в районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки;
  • на Бахмутському — пёять атак біля Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Андріївки, ЗСУ своєю чергою продовжують контрнаступати південніше;
Український захисник шукає міни
Український захисник шукає міни. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдіївському — понад 20 атак в районах Степового, Авдіївки, Тоненького;
  • на Мар’їнському — понад 25 атак біля Красногорівки та Мар’їнки;
  • на Шахтарському та Запорізькому — понад 10 атак поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового.
Українська військова техніка на передовій
Українська військова техніка на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в New York Times опублікували карту змін контрольованих територій з січня 2023 року.

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