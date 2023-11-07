Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.11.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 листопада від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 листопада.

Читайте також:

DeepState

Станом на 07.11.2023 немає актуальних карт DeepState, однак ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться. А поки що нагадаємо ключові події станом на 6 листопада.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують тиснути біля Степового на Авдіївському напрямку. Не припиняються штурми біля Водяного-Опитного.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на вівторок, 7 листопада, провели 57 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Синьківки, Іванівки та Стельмахівки на Сватівському напрямку,

Богданівки та Хромового на Бахмутському напрямку,

Степового, Авдіївки, Тоненького на Авдіївському напрямку,

Красногорівки та Мар'їнки на Мар'їнському напрямку,

Старомайорського та Червоного на Бердянському напрямку,

Роботиного і на північний захід до Вербового на Запорізькому напрямку.

Карта бойових дій на Запорізькому та Бердянському напрямках від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що українські військові станом на сьогодні, 7 листопада, відновили деякі втрачені позиції на Авдіївському напрямку.

За словами російського військкора, ЗСУ контратакували поблизу Красногорівки (6 км на північний захід від Авдіївки), змусивши російських окупантів відійти з частини залізничної колії.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 листопада 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 листопада 2023 року.

Українські військові лаштують зброю на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За добу сталось 78 бойових зіткнень. ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — близько 20 атак в районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки;

— близько 20 атак в районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки; на Бахмутському — пёять атак біля Богданівки та Хромового. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачені позиції біля Андріївки, ЗСУ своєю чергою продовжують контрнаступати південніше;

Український захисник шукає міни. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — понад 20 атак в районах Степового, Авдіївки, Тоненького;

— понад 20 атак в районах Степового, Авдіївки, Тоненького; на Мар’їнському — понад 25 атак біля Красногорівки та Мар’їнки;

— понад 25 атак біля Красногорівки та Мар’їнки; на Шахтарському та Запорізькому — понад 10 атак поблизу Старомайорського, Червоного, Роботиного та північно-західніше Вербового.

Українська військова техніка на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що в New York Times опублікували карту змін контрольованих територій з січня 2023 року.